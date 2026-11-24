Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, quy tụ nhiều tác phẩm của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân trên cả nước, phản ánh những tìm tòi, đổi mới trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại.

Qua đợt phát động tuyển chọn, Ban tổ chức đã tiếp nhận 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố, trong đó có 218 tác phẩm thuộc loại hình thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm thuộc loại hình sản phẩm ứng dụng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại chương trình.

Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 154 tác phẩm tiêu biểu của 123 tác giả, thuộc 12 tỉnh, thành phố, để trưng bày. Trong đó, loại hình thiết kế sáng tạo có 50 tác phẩm của 46 tác giả; loại hình sản phẩm ứng dụng có 104 tác phẩm của 77 tác giả.

Điểm nổi bật của triển lãm năm nay là sự đa dạng trong tư duy tạo hình, phương pháp xử lý chất liệu, khả năng tiếp cận công nghệ mới và vận dụng những giá trị tinh hoa của nghề thủ công truyền thống vào các thiết kế mang tính ứng dụng.

Đông đảo đại biểu, nghệ sĩ, nghệ nhân và nhà thiết kế tham dự lễ khai mạc triển lãm.

Thông qua các tác phẩm được tuyển chọn, triển lãm giới thiệu những hướng tiếp cận mới trong sáng tạo mỹ thuật, hướng tới sự hài hòa giữa giá trị thẩm mỹ, công năng sử dụng và bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhằm ghi nhận, khích lệ những đóng góp của đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân và nhà thiết kế, Ban tổ chức xây dựng hai hệ thống giải thưởng độc lập dành cho loại hình thiết kế sáng tạo và sản phẩm ứng dụng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao giải Nhất cho các tác giả thuộc hai loại hình thiết kế sáng tạo và sản phẩm ứng dụng.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Theo cơ cấu giải thưởng, mỗi loại hình có 11 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Tổng cộng, hai loại hình có 22 giải thưởng.

Việc tổ chức xét chọn, trao giải không chỉ nhằm tôn vinh những thành quả lao động nghệ thuật mà còn khuyến khích các tác giả tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của đời sống xã hội.

Bên cạnh việc giới thiệu những thành tựu của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam, triển lãm còn là dịp để các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.

Qua đó, từng bước đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 - năm 2026 mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 24/11 đến hết ngày 10/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội.