Tôn vinh sự đa dạng, nét đặc trưng văn hóa ẩm thực Gia Lai

Người dân và du khách đang tham quan và mua sắm tại Không gian “Ẩm thực Gia Lai Hội tụ năm 2026”.

Không gian “Ẩm thực Gia Lai hội tụ năm 2026” quy tụ 36 gian hàng, gồm 18 gian hàng đến từ các địa phương ngoài tỉnh như: Huế, Đà Nẵng, Bến Tre, Điện Biên, Đồng Nai, Quảng Trị… cùng 13 gian hàng của các địa phương tỉnh Gia Lai và 5 gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa vùng miền, cùng sự tham gia của các nghệ nhân, đầu bếp và những đơn vị kinh doanh ẩm thực.

Tham gia không gian, các gian hàng giới thiệu nhiều món ăn, đặc sản tiêu biểu của tỉnh Gia Lai và các tỉnh, thành phố tham gia không gian, như: phở khô Gia Lai, cơm lam gà nướng, gỏi lá, bún cá ngừ đại dương, bánh xèo tôm nhảy, bún bò Huế, bánh tráng Tây Ninh, đặc sản miền Tây và nhiều sản phẩm ẩm thực đặc trưng của các địa phương.

Đến với Không gian “Ẩm thực Gia Lai hội tụ năm 2026”, người dân và du khách có cơ hội khám phá sự phong phú và độc đáo của ẩm thực Gia Lai cùng các tỉnh, thành phố, cảm nhận hương vị riêng của đại ngàn và miền biển, từ những món ăn dân dã, truyền thống đến những sản phẩm ẩm thực được sáng tạo, nâng tầm phục vụ du lịch.

Qua đó, người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa ẩm thực các vùng, miền, khám phá sự khác biệt về nguyên liệu, cách chế biến, cách thưởng thức và phong cách ẩm thực của nhiều địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, mọi người có cơ hội gặp gỡ các nghệ nhân, đầu bếp và trực tiếp tìm hiểu những bí quyết chế biến, câu chuyện văn hóa và giá trị truyền thống được gửi gắm trong từng món ăn qua chương trình quảng diễn ẩm thực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khẳng định, Không gian “Ẩm thực Gia Lai hội tụ năm 2026” nhằm tôn vinh sự đa dạng, nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Gia Lai và các vùng, miền; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai thân thiện, hiếu khách đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, sự kiện góp phần thu hút du khách, kích cầu du lịch và phát triển các sản phẩm, dịch vụ của địa phương.

Theo kế hoạch, Không gian “Ẩm thực Gia Lai hội tụ năm 2026” diễn ra từ ngày 6 - 8/11, phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.