Tôn vinh sản phẩm an ninh mạng của sinh viên

Với chủ đề “Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI”, cuộc thi đặt các tài năng trẻ vào những thử thách chuyên sâu về tấn công, phòng thủ hệ thống, phân tích lỗ hổng và xử lý tình huống an ninh mạng, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhất cho đội của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: GIA KHÁNH

Vòng sơ khảo diễn ra ngày 25-9 theo hình thức trực tuyến, thu hút 334 đội tuyển, gồm 294 đội đến từ Việt Nam và 40 đội quốc tế thuộc khu vực ASEAN. Ban tổ chức đã chọn 67 đội vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật do Cục An ninh mạng và NCA phối hợp vận hành, với hệ thống giám sát, chấm điểm tự động nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu, tính khách quan và minh bạch.

Cuộc thi hướng tới việc đánh giá không chỉ khả năng nắm vững kiến thức mà còn năng lực ứng dụng, thích ứng và phối hợp của tài năng an ninh mạng.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải ba cho các đội tại lễ trao giải. Ảnh: GIA KHÁNH

Kết quả, đội PTIT.BW đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đoạt giải nhất. 2 giải nhì thuộc về đội HCMACT-UniverSea của Học viện Kỹ thuật mật mã (phân hiệu tại TPHCM) và Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Các giải ba thuộc về các đội của Học viện An ninh nhân dân, Đại học Thủy lợi và Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Tiếp nối vòng chung khảo, chuỗi hoạt động Uni Tour (tham quan các trường đại học lớn) dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 23-10, hướng tới lan tỏa kiến thức, kỹ năng an ninh mạng và thu hút sinh viên tham gia Ngày hội sinh viên an ninh mạng 2026. Ngày hội dự kiến tổ chức ngày 31-10 tại Công viên Văn hóa Suối Tiên (TPHCM), với các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tư vấn hướng nghiệp, tọa đàm và giao lưu cùng chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý.