Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu tham quan, thưởng lãm tại sự kiện. Ảnh:

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 70 tác phẩm của các hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố, ghi lại những góc nhìn sinh động về đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn Đà Nẵng. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, trưng bày không chỉ tôn vinh các giá trị truyền thống mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: P.T

Song hành với triển lãm là chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng. Theo đó, chiều 21-11, công chúng sẽ được thưởng thức biểu diễn, giao lưu và trực tiếp trải nghiệm nhạc cụ Handpan trong không gian bảo tàng. Tiếp đến, ngày 22-11, Bảo tàng phối hợp với Câu lạc bộ Urban Sketchers, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức tour chuyên đề “Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa” kết hợp trò chơi nhận diện hoa văn, hiện vật Champa dành cho 30 sinh viên. Từ ngày 23 đến 30-11 (bạn đối chiếu lại mốc 28 hay 30-11 nhé), hoạt động ký họa tự do sẽ mở rộng cho khách tham quan, đồng thời trưng bày các tác phẩm ký họa của sinh viên ngay tại bảo tàng.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ản: P.T

Điểm nhấn của chuỗi chương trình là hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ trên giấy dó kết hợp họa tiết nghệ thuật Champa diễn ra trong hai ngày 23 và 24-11, với quy mô phục vụ khoảng 200 suất mỗi ngày dành cho người yêu thích di sản.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Lê Thị Thu Trang nhấn mạnh, sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Hơn một thế kỷ qua, bên cạnh sứ mệnh bảo tồn những kiệt tác điêu khắc Champa, đơn vị luôn hướng tới việc xây dựng bảo tàng thành một không gian văn hóa mở – nơi các giá trị đa dạng được gặp gỡ, tiếp nối và sống động trong đời sống đương đại.

Công chúng và các đại biểu tham quan, thưởng lãm tại sự kiện. Ảnh: P.T

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 28-11. Đặc biệt, trong ngày 24-11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng sẽ mở cửa miễn phí để phục vụ người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.