Tôn vinh, quảng bá ẩm thực, thúc đẩy ngoại giao văn hoá

Được tổ chức thường niên, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Sự kiện góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đường lối ngoại giao văn hóa, gắn kết mối quan hệ giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài và hệ thống Sở Ngoại vụ địa phương, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị nhân văn thông qua hoạt động thiện nguyện.

Năm 2026, Liên hoan tiếp tục được Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam cùng các cơ quan của Bộ ngoại giao tổ chức trong 2 ngày 21 – 22/11 tại Khu Ngoại giao Đoàn, Hà Nội.

Ban Tổ chức trao đổi với báo chí về Liên hoan Văn hoá ẩm thực quốc tế năm 2026.

Thông tin tại buổi họp báo vào ngày 5/11, Ban Tổ chức cho biết, Liên hoan hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng món ăn, tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 100 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn.

Liên hoan tiếp tục phát triển các hoạt động giao lưu, trải nghiệm với ba không gian chính: Pride of Vietnam - Tự hào Việt Nam, ASEAN Flavors - Hương vị ASEAN và World Flavors - Hương vị thế giới. Mỗi không gian mang đến cơ hội khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và bạn bè quốc tế.

Ẩm thực Việt Nam sẽ là điểm nhấn đặc biệt tại Liên hoan.

Không gian “Tự hào Việt Nam” là điểm nhấn nổi bật. Đây là khu vực quy tụ di sản ẩm thực ba miền. Đặc biệt, Khu "Nguồn cội Việt" được thiết kế trang trọng, tinh tế, là nơi dâng lễ lên trời đất với các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày, … Đặc sản địa phương và có sự góp mặt của ẩm thực quốc tế tại đây sẽ tạo nên một bức tranh hài hòa, đa sắc màu, nơi tinh hoa Việt gặp gỡ tinh hoa thế giới, cùng lan tỏa tinh thần hòa bình và hữu nghị.

Bên cạnh đó, Liên hoan còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật, ứng dụng công nghệ số, tạo nên một không gian đa sắc màu, nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa.

Liên hoan tiếp tục phát huy tính nhân văn thông qua hoạt động thiện nguyện. Đây là một điểm nhấn quan trọng của sự kiện. Trước đó, năm 2025, thông qua Liên hoan, trên 1,3 tỷ đồng đã được vận động, trong đó 750 triệu đồng đã được trao trực tiếp hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ Khai mạc, phần còn lại được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động sau sự kiện.

Dự kiến, năm 2026, toàn bộ số tiền do các mạnh thường quân, cá nhân ủng hộ sẽ được chuyển đến các địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.