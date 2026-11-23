Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nồng nhiệt chúc mừng các đảng viên lão thành được vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng-đợt 7/11/2026 tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Thực hiện quy định Điều lệ Đảng, đợt mùng 7/11/2026, Đảng bộ thành phố Hải Phòng có 4.148 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó có 35 đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ này có 9 đồng chí đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.

Phát biểu ý kiến, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ rất vui mừng, xúc động đến dự Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng gửi tới các cụ, các bác, các đồng chí đảng viên lão thành lời thăm hỏi ân cần, lòng tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Lễ trao Huy hiệu 80, 75, 70 năm tuổi Đảng-đợt 7/11/2026 tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng nêu rõ, sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng ta luôn gắn liền với quá trình lãnh đạo, tổ chức, phát huy tinh thần sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đã giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Những thành quả to lớn có được sau gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh của trí tuệ, sức lực, xương máu và sự cống hiến không mệt mỏi của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: THANH GIANG)

Hải Phòng là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, có vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao; luôn dựa vào Nhân dân để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80, 75 và 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. (Ảnh: THANH GIANG)

Nhìn lại chặng đường cống hiến của các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay, chúng ta càng trân trọng những đóng góp bền bỉ của các đồng chí qua các thời kỳ: từ trực tiếp tham gia du kích, chiến đấu, làm công tác phụ nữ cứu quốc, vận động nhân dân và xây dựng cơ sở cách mạng đến xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể, phát triển sản xuất, chăm lo giáo dục, y tế. Sau khi nghỉ công tác, các đồng chí vẫn gắn bó với chi bộ, tiếp tục đem kinh nghiệm và uy tín của mình đóng góp vào công việc chung của thôn, tổ dân phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đánh giá rất cao việc Thành ủy Hải Phòng tổ chức hai kỳ trao tặng Huy hiệu Đảng cấp thành phố trong năm 2026; đây là cách làm rất ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp niềm tin, sự tự hào, giáo dục truyền thống cách mạng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu. (Ảnh: THANH GIANG)

Lần này, Đảng bộ thành phố tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 4.148 đồng chí; trong đó có 35 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đồng thời cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Đối với các đồng chí vì điều kiện sức khỏe không đến dự Lễ trao tặng hôm nay, Thủ tướng đề nghị Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức trao tặng bằng hình thức phù hợp, trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất, phát triển đất nước và xây dựng quê hương Hải Phòng.

Thủ tướng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng trao tặng cho các đồng chí hôm nay là phần thưởng vô cùng cao quý của Đảng. Đó là sự ghi nhận, tôn vinh trọn vẹn cả một quá trình cống hiến, phấn đấu, hy sinh kiên cường vì lý tưởng cộng sản; là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự người cộng sản với lời thề son sắt dưới lá cờ của Đảng vinh quang.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Thành Ngọ tại nhà riêng. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng cụ Nguyễn Thành Ngọ được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: THANH GIANG)

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng không chỉ tôn vinh quá khứ, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại và thắp sáng niềm tin cho tương lai và là lời nhắc nhở sâu sắc thế hệ hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước.

Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào cuộc sống; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy, những giá trị đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước càng trở nên quý báu. Sức mạnh và uy tín của Đảng ta bắt nguồn từ sự tiên phong, gương mẫu của từng đảng viên. Tinh thần tự soi, tự sửa, giữ vững phẩm chất người cách mạng kiên trung theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là cội nguồn sức mạnh bảo đảm cho Đảng ta trường tồn và phát triển.

Để ngọn lửa cách mạng được tiếp nối bền bỉ bằng sức trẻ, trí tuệ và khát vọng hôm nay, Thành phố Hải Phòng, với vị trí chiến lược quan trọng, cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, phát triển nhanh, bền vững và có sức lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của đất nước; không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Đây cũng chính là việc làm thiết thực nhất để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước; góp phần hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm bà Phạm Thị Chính, sinh năm 1949, thuộc diện neo đơn, thờ phụng liệt sĩ Phạm Trung Gang là em trai, hy sinh năm 1972. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng nhớ Liệt sĩ Phạm Trung Gang. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên bà Phạm Thị Chính. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố Hải Phòng kịp thời lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí đảng viên lão thành; đồng thời tiếp tục quan tâm đặc biệt, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người cao tuổi và các đảng viên cao tuổi. Đây không chỉ là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng bộ Thành phố.

Thủ tướng mong các cụ, các bác, các đồng chí, với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở, tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sự hiện diện và tấm gương kiên trung trọn đời của các đồng chí chính là trường học thực tiễn sinh động nhất, là giáo án truyền cảm hứng thiêng liêng nhất cho thế hệ trẻ về lý tưởng sống, niềm tin, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, Lễ trao Huy hiệu Đảng hôm nay không chỉ tôn vinh các đồng chí đảng viên lão thành, mà còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng ôn lại truyền thống, khẳng định ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống “Thành phố Cảng anh hùng-Xứ Đông văn hiến”, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của nhân dân, thành phố Hải Phòng sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân và với những cống hiến của các thế hệ đi trước.

* Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thành Ngọ tại nhà riêng ở số 34A/53 Tam Giang, Tổ dân phố số 12, phường Hải Dương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm, tặng quà động viên bà Phạm Thị Chính, thuộc diện neo đơn, thờ cúng em ruột là liệt sĩ Phạm Trung Gang, tại số 47 Tam Giang, Tổ dân phố số 12, phường Hải Dương.