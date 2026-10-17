Tôn vinh phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai; biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai và phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027”.

Cuộc thi năm 2027 được phát động với thông điệp “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý tiêu biểu. Trọng tâm là khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) của Chính phủ, tiếp nối Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939). Thông qua cuộc thi, Hội hướng tới tạo môi trường kết nối phụ nữ khởi nghiệp với doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức hỗ trợ, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Điểm mới của cuộc thi năm nay là lần đầu tiên có chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên “AI Women Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến cuộc thi cũng như các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị cuộc thi lấy hiệu quả thực chất làm trọng tâm, tránh hình thức, lãng phí; việc trao giải cần gắn với ươm tạo, kết nối và hỗ trợ những ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ.

Dịp này, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 được trao cho 5 tập thể và 12 cá nhân trong số 54 hồ sơ đề cử, thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa và thể thao. Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh việc chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước; đồng thời yêu cầu quan tâm tạo điều kiện để phụ nữ bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, việc làm, vốn, khoa học, công nghệ và an sinh xã hội.