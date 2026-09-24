Tôn vinh phụ nữ Việt Nam qua chuỗi sự kiện dịp 20/10

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Sáng 24/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Trong đó, điểm nhấn là chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2026 dự kiến tổ chức tối 16/10 tại Nhà hát Hồ Gươm (số 40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội); với ba nội dung chính: Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai;' phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027.

Chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ, sáng tạo của phụ nữ trong giai đoạn mới; đồng thời là dịp khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Thông tin thêm về sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử của 11 Bộ; 2 tổ chức chính trị - xã hội; 15 Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố; 2 Đại học Quốc gia (8 tập thể, 46 cá nhân thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa và thể thao). Ngày 23/9/2026, Hội đồng xét chọn Giải thưởng đã họp và đề xuất trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong tổng số 47 hồ sơ đủ điều kiện xét giải.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Các cá nhân được trao Giải là những cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Cùng với đó, sẽ có nhiều hoạt động trọng tâm được tổ chức trong dịp này. Cụ thể, chương trình nghệ thuật "Kết nối yêu thương" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức sẽ diễn ra vào tối 5/10 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay" dự kiến được tổ chức trong khoảng từ 5-10/10. Sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Dự kiến cuối tháng 10/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tài Chính tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2026 với chủ đề "Kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững" trong khuôn khổ nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 2/2/2023.

Từ ngày 8 -12/10, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức sự kiện "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh" tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội nhằm góp phần phòng chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ môi trường với 3 hoạt động: Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc; trao giải Cuộc thi Tiểu phẩm truyền thông phụ nữ với phòng chống tác hại của thuốc lá (ngày 11/10); Ngày hội Phụ nữ khỏe đẹp và Tương lai xanh (từ 8-12/10).

Hội nghị về Phòng, chống ung thư vú với chủ đề "Ung thư vú - Hiểu để yêu thương" được tổ chức chiều 23/10 nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và Tháng Nâng cao nhận thức về ung thư vú.

Cũng tại họp báo, Ban tổ chức đã thông tin về các hoạt động, sự kiện lớn cuối năm 2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đáng chú ý, Cuộc họp Ban Lãnh đạo và Đại hội đồng Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) và đón 10 đoàn đại biểu phụ nữ các nước ASEAN sẽ diễn ra đầu tháng 11/2026 tại Hà Nội. Phiên Đại hội đồng ACWO dự kiến tổ chức ngày 4/11 với khoảng 100 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự. Hoạt động nhằm hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025 - 2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; nâng cao vị thế đối ngoại nhân dân của Hội trên trường quốc tế; góp phần thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực chung của Việt Nam trong thúc đẩy các chương trình hành động vì phụ nữ ASEAN, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 (15/11 - 15/12/2026), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó dự kiến Lễ mít tinh hưởng ứng được dự kiến tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi vào nửa cuối tháng 11/2026.

Cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về Chuyển đổi số năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Luật Chuyển đổi số, Luật An ninh mạng và các nội dung liên quan đến phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới có yếu tố công nghệ sẽ tổ chức ở 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Dự kiến, khu vực miền Bắc có 15 đội thi; khu vực miền Trung có 11 đội thi; khu vực miền Nam có 8 đội thi. Các hội thi khu vực dự kiến được tổ chức trong quý IV/2026 tại Hà Nội, Hà Tĩnh và Cần Thơ.

Thực hiện Kế hoạch hành động 80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được triển khai từ ngày 10/8 đến hết ngày 30/11/2026, hướng tới đổi mới phương thức quản lý, điều hành của Hội trên cơ sở dữ liệu và công nghệ số; tập trung vào các nhiệm vụ về dữ liệu số, hạ tầng số, phát triển nhân lực số và tăng cường kỷ luật thực thi.

Chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia - Trao hy vọng 2026" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) tổ chức tiếp tục triển khai; dự kiến trao 2.010 suất tầm soát miễn phí ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư buồng trứng cùng 2.010 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế và phụ nữ dân tộc thiểu số tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ.

Cũng trong năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh tại các trường thuộc 248 xã biên giới đất liền, tập trung cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh, cơ sở vật chất trường học, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhu cầu đặc thù của trẻ em gái. Một số hoạt động nổi bật gồm: phối hợp với UNICEF cải thiện điều kiện nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân tại trường học; Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hỗ trợ 6 trường tại Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên và Nghệ An; INTRACO hỗ trợ 5 trạm lọc nước tại Đà Nẵng, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và An Giang.

Đặc biệt, Trung ương Hội phối hợp với Công ty Cổ phần Diana Unicharm triển khai chương trình "Là Con Gái Thật Tuyệt - Hành trình từ Đô thị tới Biên cương" năm học 2026 - 2027 tại 186 điểm trường thuộc 21 tỉnh, thành phố; trong đó xây dựng "Góc Nữ sinh" tại 100 trường thuộc 100 xã biên giới đất liền. Lễ khởi động toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 19/10 tại Trường Trung học Cơ sở Hoàng Mai (Hà Nội)./.