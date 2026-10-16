Tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Chương trình có sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các vị khách quốc tế dự chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương những đóng góp của phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong phát triển đất nước. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương những đóng góp của phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong phát triển đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng và phát triển, Hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Trong suốt chặng đường lịch sử, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy thông qua trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần khẳng định vị thế của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực.

Đề cập những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội. Với tinh thần là phụ nữ phải được tham gia ngay từ đầu, tham gia bình đẳng và thụ hưởng thành quả từ những động lực phát triển mới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, đối với vấn đề phụ nữ khởi nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, ngày 31/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, xác định phụ nữ là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương thức chủ đạo.

Mong muốn chị em phụ nữ khởi nghiệp tận dụng cơ hội từ cuộc thi để hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, Phó Thủ tướng Thường trực kỳ vọng, mỗi sản phẩm do phụ nữ Việt Nam làm ra phải trở thành một đại sứ của thương hiệu Việt Nam, đủ sức cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế

Thứ hai, đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của hội viên, phụ nữ làm thước đo; kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh, nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Thứ ba, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực chất của phụ nữ, kiến tạo môi trường để phụ nữ phát triển.

Các bộ, ngành cần giải quyết những điểm nghẽn theo chức năng, hỗ trợ đúng nhu cầu, đúng đối tượng; đặc biệt quan tâm đến phụ nữ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ khuyết tật, nữ công nhân, trí thức và doanh nhân. Cùng với đó, tạo cơ hội phát triển thực chất, bình đẳng cho phụ nữ; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, bảo đảm phụ nữ bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, việc làm, vốn, khoa học, công nghệ và an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn mỗi phụ nữ Việt Nam luôn tin vào năng lực của mình, không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, cùng với các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời mong Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục là ngôi nhà chung ấm áp và là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần dệt thêu cho non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, rực rỡ, cùng cả nước đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu trong chương trình. (Nguồn: Tuấn Anh)

Tại buổi lễ, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai là sự ghi nhận, tôn vinh những cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, tận tâm với công việc; trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Hội viên, phụ nữ. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực các chị đã đưa chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Hội vào cuộc sống; đồng thời, là cầu nối tin cậy lắng nghe, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ với Đảng, Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cũng trong khuôn chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích nổi bật. Nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển cộng đồng.

Hội cũng trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu. Đây là sự ghi nhận những đóng góp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ Hội trong công tác vận động phụ nữ, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Một điểm nhấn của chương trình là việc phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027, với thông điệp “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”. Cuộc thi khuyến khích các dự án do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt.

Tại chương trình nhiều cá nhân và tập thể đã được tuyên dương, khen thưởng. (Ảnh: Tuấn Anh)

Thuộc Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” của Chính phủ, cuộc thi tạo cơ hội để các dự án kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia, tìm kiếm nguồn lực phát triển, mở rộng thị trường. Đáng chú ý, cuộc thi năm 2027 giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo “AI Women Start Up”, hỗ trợ cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc và kết nối các nội dung liên quan đến cuộc thi, hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ.

Thông qua các hoạt động tôn vinh và hỗ trợ khởi nghiệp, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích phụ nữ phát huy năng lực, chủ động ứng dụng công nghệ và tham gia sâu hơn vào phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.