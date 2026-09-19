Tôn vinh phụ nữ trong khoa học qua một triển lãm tại Đà Nẵng

Triển lãm hướng đến tôn vinh trí tuệ, niềm đam mê, sự kiên trì và tinh thần sáng tạo của những người phụ nữ đã có nhiều đóng góp cho khoa học và đời sống.

Qua đó, chương trình truyền tải thông điệp về bình đẳng giới trong khoa học, khẳng định đây là lĩnh vực rộng mở để mỗi cá nhân theo đuổi đam mê, sáng tạo tri thức và đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Triển lãm sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng, 31 Trần Phú, phường Hải Châu

Nội dung triển lãm được chia thành hai chủ đề chính. Ở chủ đề “Phụ nữ trong Khoa học: Escape Road - Hành trình tìm kiếm các nhà Khoa học tương lai đạt giải Nobel”, công chúng được tìm hiểu câu chuyện của 26 nhà khoa học nữ từng được trao những giải thưởng khoa học danh giá như Giải Nobel, Giải Abel và Huy chương Fields.

Thông qua tư liệu về tiểu sử, quá trình nghiên cứu và những thành tựu nổi bật, triển lãm khắc họa hành trình theo đuổi khoa học của các nữ khoa học gia, trong đó có những nỗ lực vượt qua khó khăn, rào cản và định kiến. Các lĩnh vực được giới thiệu khá đa dạng, từ y học, công nghệ sinh học, hóa học, vật lý, toán học đến nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.

Nhiều thành tựu khoa học quan trọng được đề cập như nghiên cứu HIV, ung thư, sốt rét, công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9, vật lý lượng tử, laser và cấu trúc phân tử của sự sống. Những câu chuyện này góp phần cho thấy vai trò và đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển của khoa học hiện đại.

Trong khi đó, “Góc truyền cảm hứng: Các nhà khoa học nữ người Tây Ban Nha” giới thiệu 8 nhà khoa học nữ tiêu biểu của Tây Ban Nha, thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Qua những câu chuyện về học tập, nghiên cứu, sáng tạo và vượt qua thử thách, công chúng có dịp tìm hiểu những đóng góp của phụ nữ Tây Ban Nha đối với khoa học, công nghệ và xã hội. Đây cũng là không gian hướng đến thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các bạn nữ đang lựa chọn con đường học tập, nghiên cứu khoa học.

Trong khuôn khổ triển lãm, Bảo tàng Đà Nẵng và Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam tổ chức hoạt động giáo dục “Khám phá cùng nhà khoa học” vào lúc 14h ngày 22.9, dành cho học sinh khối trung học cơ sở.

Hoạt động được thiết kế theo hướng kết hợp giao lưu, trải nghiệm và thực hành. Học sinh sẽ tham gia chương trình trò chuyện “Hành trình trở thành nhà khoa học”, tìm hiểu về công việc, phẩm chất cũng như quá trình nghiên cứu và giải quyết một vấn đề khoa học.

Bên cạnh đó là phần “Thí nghiệm vui” với một số thí nghiệm trực quan, ưu tiên các nội dung thuộc lĩnh vực vật lý và hóa học. Ở hoạt động “Nhà khoa học nhí”, các em được hướng dẫn sử dụng dụng cụ, vật liệu và thực hiện những thao tác khoa học cơ bản, đồng thời tìm hiểu các yêu cầu về an toàn trong thực hành.

Chương trình còn có cuộc thi Rung chuông vàng “Hành trình kiến tạo tri thức”, tạo cơ hội để học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy, phản xạ và tinh thần học hỏi.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21-30.9.2026 tại Phòng Trưng bày định kỳ, Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Hoạt động giáo dục “Khám phá cùng nhà khoa học” diễn ra lúc 14h ngày 22.9.2026.