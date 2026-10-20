Tôn vinh phụ nữ ngành Ngoại giao nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh nét đẹp, trí tuệ và những đóng góp bền bỉ của các thế hệ phụ nữ ngành Ngoại giao.

Tham dự chương trình, về phía Bộ Ngoại giao có: Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV; Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Trưởng Ban Liên lạc Mạng lưới các nhà Ngoại giao nữ Việt Nam; Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa Lê Thị Hồng Vân - Trưởng Ban Nữ công Đối ngoại Bộ Ngoại giao; Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoài Nam và các nữ Đại sứ, phu nhân các Lãnh đạo Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị và đông đảo cán bộ, nhân viên nữ của Bộ Ngoại giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Lẵng hoa tươi thắm chúc mừng các chị em nhân ngày 20/10.

Về phía khách mời quốc tế có nghệ nhân Katayama Mamiko, Hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật cắm hoa Cung đình Pháp Isetan Shinjuku, Giám đốc điều hành Musee d’art Floral (Nhật Bản).

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu chúc mừng tại chương trình, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nữ lãnh đạo, các phu nhân cùng toàn thể cán bộ nữ của ngành ngoại giao Việt Nam; nhấn mạnh, kỷ niệm ngày 20/10 là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tôn vinh những cống hiến lớn lao của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành Ngoại giao Việt Nam, các thế hệ nữ cán bộ ngoại giao luôn giữ vai trò quan trọng. Với trí tuệ, bản lĩnh, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao, các chị em đã và đang đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác của Bộ. Dù công tác trong nước hay tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các nữ cán bộ ngoại giao luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, sự linh hoạt, khéo léo và bản lĩnh của người cán bộ ngoại giao Việt Nam.

Đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ nữ cán bộ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang ghi nhận việc các chị em không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn chu toàn vai trò trong gia đình và xã hội. Theo Thứ trưởng, sự cống hiến bền bỉ và thầm lặng của các nữ cán bộ, phu nhân ngoại giao đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của ngành Ngoại giao, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, bản lĩnh, nhân ái và trách nhiệm.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị và đông đảo cán bộ, nhân viên nữ của Bộ Ngoại giao. (Ảnh: Thành Long)

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 – 2025) về việc tăng cường đối ngoại nhân dân, nâng tầm phụ nữ Việt Nam qua hợp tác quốc tế và ngoại giao văn hóa, đội ngũ nữ cán bộ ngành Ngoại giao luôn ý thức sâu sắc trọng trách và sứ mệnh của mình, tiếp tục phát huy bản sắc và thế mạnh để đóng góp tích cực vào việc phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang mong muốn qua sự kiện lần này các chị em có dịp gác lại những công việc đang hết sức bộn bề để có một chút “khoảng lặng” cho mình, thư giãn để tiếp tục đảm nhận trọng trách trong thời gian tới; đồng thời yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm sâu sắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đóng góp chung vào những thành tựu đối ngoại của Việt Nam cũng như đóng góp vào mục tiêu thúc đẩy hai con số và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa Lê Thị Hồng Vân - Trưởng Ban Nữ công Đối ngoại Bộ Ngoại giao phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thành Long)

Thay mặt phụ nữ ngành Ngoại giao, đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Trưởng Ban Nữ công Đối ngoại đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đồng chí Bộ trưởng và Phu nhân và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, đã luôn quan tâm và động viên các cán bộ nữ ngành Ngoại giao; khẳng định, những kết quả và sự trưởng thành của đội ngũ nữ cán bộ Bộ Ngoại giao không chỉ đến từ nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các chị em trên mọi cương vị công tác, cũng như sự phối hợp, đồng hành của đồng nghiệp và gia đình, mà còn nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ.

Tiếp nối truyền thống của ngành Ngoại giao, Cục trưởng Lê Thị Hồng Vân khẳng định đội ngũ nữ cán bộ Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và sáng tạo trong công việc, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước; đồng thời làm tốt vai trò trong gia đình và xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam và người cán bộ ngoại giao trong kỷ nguyên phát triển mới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã trao tặng những phần quà và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại diện các nữ cán bộ Lãnh đạo Bộ, các phu nhân, đại diện Mạng lưới các nhà Ngoại giao nữ Việt Nam và khách mời quốc tế.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã trao tặng những phần quà và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại diện các nữ cán bộ Lãnh đạo Bộ, các phu nhân, đại diện Mạng lưới các nhà Ngoại giao nữ Việt Nam và khách mời quốc tế. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại chương trình, nghệ nhân Katayama Mamiko bày tỏ cảm ơn sâu sắc Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã dành thời gian gặp gỡ, quan tâm, tạo điều kiện, thúc đẩy sáng kiến giao lưu kết nối văn hóa rất có ý nghĩa này.

Bà ấn tượng trước sự phát triển năng động và chiều sâu văn hoá của Việt Nam, chia sẻ những điểm tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản; bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Nghệ nhân Katayama Mamiko phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: Thành Long)

Điểm nhấn của chương trình chính là phần giao lưu, trải nghiệm và thực hành nghệ thuật cắm hoa dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân Katayama Mamiko. Mỗi lẵng hoa là sự tôn vinh vẻ đẹp, sự khéo léo, tinh tế và sức sáng tạo của phụ nữ ngành Ngoại giao.

Hoạt động đã tạo không gian giao lưu, gắn kết, lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực, góp phần khơi dậy cảm hứng, nuôi dưỡng sự cân bằng và tiếp thêm động lực để nữ cán bộ Ngoại giao tiếp tục cống hiến, tỏa sáng trong công việc và cuộc sống.

Chương trình giao lưu khép lại trong không khí ấm áp, vui tươi, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần lan tỏa tình hữu nghị nhân dân tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời tiếp thêm nguồn cảm hứng để những “đóa hoa ngoại giao” tiếp tục tỏa hương, khoe sắc trên mặt trận đối ngoại của đất nước.

Một số hình ảnh tại Chương trình: