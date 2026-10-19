Tôn vinh phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo xanh, lan tỏa “Hương sắc Đất Tổ”

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng khởi nghiệp và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh gắn với du lịch địa phương.

Dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và sự đồng hành của các cấp Hội LHPN tỉnh, phong trào phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Nhiều hội viên đã mạnh dạn khai thác lợi thế nông sản, thảo dược, nghề truyền thống, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP, gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với kinh tế xanh và du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao giải Nhất cho ý tưởng khởi nghiệp năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao giải Nhất cho thí sinh tại cuộc thi ảnh trực tuyến "Hương sắc Đất Tổ".

Nổi bật trong phong trào đó, Cuộc thi “Phụ nữ Đất Tổ khởi nghiệp sáng tạo xanh” năm 2026 thu hút 140 dự án, ý tưởng tham gia.

Các dự án thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, khả năng khai thác tiềm năng địa phương và khát vọng vươn lên của phụ nữ, đồng thời mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển sản phẩm đặc trưng, xây dựng thương hiệu và kết nối hoạt động khởi nghiệp với du lịch bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao giải Nhì cho các ý tưởng khởi nghiệp năm 2026.

Trong khuôn khổ Ngày hội, hoạt động kết nối giao thương giữa phụ nữ khởi nghiệp với doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia đã tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “Từ sản phẩm địa phương đến giá trị du lịch”, tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm bản địa thông qua việc xây dựng câu chuyện văn hóa, phát triển thương hiệu và đưa sản phẩm trở thành một phần trong trải nghiệm của du khách.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trao giải Ba cho các ý tưởng khởi nghiệp năm 2026.

Thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh là: “Từ sản phẩm địa phương – Kể câu chuyện Đất Tổ – Tạo trải nghiệm du lịch – Nâng tầm giá trị”.

Sản phẩm khởi nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn có thể trở thành cầu nối quảng bá văn hóa, con người và những giá trị đặc sắc của vùng Đất Tổ; qua đó góp phần hình thành các chuỗi liên kết giữa sản xuất, thương mại và du lịch, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ và cộng đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao biển nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Cẩm Khê.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Đất Tổ trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp và xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với lợi thế địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, để phong trào phụ nữ khởi nghiệp thực sự trở thành nguồn lực đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, địa phương và tổ chức Hội trong hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường.

Hội LHPN phụ nữ tỉnh tiếp nhận sự hỗ trợ của các doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất của Đề án 2415 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035”; ưu tiên hỗ trợ các dự án có tiềm năng tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Hội LHPN trong kết nối các chủ thể khởi nghiệp với doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia, sàn thương mại điện tử và cơ quan truyền thông; chú trọng gắn sản phẩm khởi nghiệp với phát triển du lịch địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nhằm mở rộng thị trường, tối ưu chi phí và nâng cao sức cạnh tranh.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức đã trao giải cho 16 ý tưởng, dự án xuất sắc của Cuộc thi “Phụ nữ Đất Tổ khởi nghiệp sáng tạo xanh” năm 2026. Giải Nhất thuộc về dự án “Ứng dụng công nghệ xanh trong quá trình sản xuất khép kín đặc sản bánh chưng, bánh dầy và các loại bánh truyền thống hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại Làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ”.

16 ý tưởng tham gia phụ nữ khởi nghiệp đã được trao giải tại Ngày hội.

Các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi ảnh trực tuyến "Hương sắc Đất Tổ".

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao giải cho 11 gương mặt xuất sắc trong tổng số 99 thí sinh tham gia Cuộc thi ảnh trực tuyến “Hương sắc Đất Tổ” năm 2026. Cuộc thi là sân chơi ý nghĩa để phụ nữ thể hiện vẻ đẹp, tài năng, sự tự tin và bản lĩnh; đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh đất và người Phú Thọ đến đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của các vùng, miền được trưng bày tại ngày hội.

Với các hoạt động thiết thực, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 không chỉ tạo không gian kết nối, hỗ trợ phụ nữ phát triển ý tưởng, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội kinh doanh mà còn góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của quê hương Đất Tổ.

Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực của phụ nữ, thúc đẩy khởi nghiệp xanh gắn với phát triển du lịch bền vững, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Phú Thọ trong đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội.