Tôn vinh những tác phẩm báo chí vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam
Sáng 20/11, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ 4, năm 2026 diễn ra lễ tổng kết và trao giải. Đây là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo trong lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ton-vinh-nhung-tac-pham-bao-chi-vi-su-nghiep-phat-trien-van-hoa-viet-nam-246261120155415134.htm