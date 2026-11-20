Tháng 11 năm nay, lịch nghỉ của người Việt Nam có thêm một ngày đặc biệt: Ngày dành cho văn hóa. Giữa nhịp sống tất bật, đó là một khoảng thời gian để mỗi người trở về với những điều làm nên sự giàu có của tâm hồn: một trang sách, một tiếng hát, một câu chuyện quê nhà, một cuộc sum vầy.