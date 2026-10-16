Tôn vinh những phụ nữ có nhiều sáng kiến, đóng góp cho đất nước

Tối 16/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2, phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải. (Ảnh: Hà Nguyễn)

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, trải qua 96 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới; thực sự là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp, tỏa sáng bằng trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

"Chương trình hôm nay không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp, những thành tựu đã được khẳng định, mà còn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", bà Lê Thị Thuỷ cho biết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ﻿ Lê Thị Thuỷ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tôn vinh 5 tập thể và 12 cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân được vinh danh là một minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và tiếp tục khẳng định năng lực, vị thế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2 là sự ghi nhận, tôn vinh 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu, tận tâm với công việc; trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với hội viên, phụ nữ. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực các chị đã đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của hội vào cuộc sống.

Cùng với việc tôn vinh những đóng góp của các tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, chương trình cũng mở ra một hành trình mới với việc phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với chủ đề “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ trao ﻿Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.

Cuộc thi không chỉ tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng, những mô hình, những dự án khởi nghiệp xuất sắc, mà quan trọng hơn là thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo thực chất, bền vững của phụ nữ - nơi ý tưởng được hiện thực hóa thành sản phẩm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Thủ tướng Chính phủ gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ Việt Nam trong nước và nước ngoài, các thế hệ cán bộ hội...lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Thủ tướng chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 và Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và bà Lê Thị Thuỷ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định cho các cá nhân xuất sắc.

Phó Thủ tướng khẳng định, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp bền bỉ và quan trọng trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. Ngày nay phụ nữ Việt Nam đã có mặt và đóng góp tích cực trong hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội.

Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số và gần một nửa lực lượng lao động xã hội. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%, tỷ lệ nữ doanh nhân, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý thuộc nhóm cao trên thế giới. Thực tiễn đó đã khẳng định, phụ nữ là nguồn lực, là mục tiêu, là một trong những động lực quan trọng của phát triển.

Chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ, mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để phát triển nhanh và bền vững, đất nước cần phát hiện, trọng dụng người có tài năng, khuyến khích đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để những người có năng lực, khát vọng cống hiến.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Tinh thần phụ nữ phải được tham gia ngay từ đầu, tham gia bình đẳng và thụ hưởng thành quả động lực phát triển mới

Phó Thủ tướng cho biết, với vấn đề phụ nữ khởi nghiệp, đề nghị Trung ương Hội phát động cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027" theo hướng thực chất, tránh hình thức lãng phí. Trao giải phải đi đôi với ươm tạo, hỗ trợ kết nối dự án khởi nghiệp có tiềm năng của phụ nữ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và bà Lê Thị Thuỷ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định cho các cá nhân xuất sắc.

Cần có tháo gỡ hỗ trợ thực chất về vốn, đất đai, công nghệ, thị trường, kỹ năng quản trị. Khuyến khích phụ nữ phát huy nội lực, bản lĩnh, tri thức; mỗi sản phẩm do phụ nữ Việt Nam làm ra phải trở thành đại sứ của thương hiệu Việt Nam, đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Đối với phong trào phụ nữ của Hội cần đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của hội viên làm thước đo.