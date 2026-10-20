Tôn vinh những nữ 'chiến sĩ áo trắng'

Đây không chỉ là dịp để tôn vinh, tri ân những cống hiến thầm lặng của phái đẹp mà còn là không gian sum vầy, sẻ chia giàu cảm xúc của toàn thể viên chức, người lao động dưới mái nhà chung giàu truyền thống.

Tham dự chương trình có Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Bác sĩ chuyên khoa II Trần Liên Hương - Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các khoa, phòng và đông đảo nữ cán bộ, nhân viên y tế trong viện.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao tặng hoa chúc mừng các nữ y bác sĩ, điều dưỡng, người lao động, doanh nhân nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Ânh: Mai Hoa

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của lực lượng nữ y bác sĩ, điều dưỡng, người lao động đối với sự phát triển chuyên môn vững chắc của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trong suốt thời gian qua. Thay mặt ngành y tế, đồng chí Nguyễn Đức Long gửi gắm lời chúc mừng trân trọng, ấm áp nhất tới toàn thể nữ cán bộ, nhân viên nhân ngày 20-10.

Tiết mục đặc sắc do Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Liên Hương (giữa) cùng đội văn nghệ của bệnh viện biểu diễn. Ảnh: Mai Hoa

Khác với vẻ tất bật, khẩn trương thường nhật nơi phòng khám hay buồng bệnh cấp cứu, không gian ngày hội hôm nay bừng sáng sắc hoa và tà áo dài truyền thống thướt tha. Người phụ nữ ngành y vốn mang trên vai trọng trách nặng nề, chịu nhiều hy sinh thầm lặng giữa những ca trực đêm hay các ca mổ căng thẳng; song khi trút bỏ tấm áo blouse trắng, họ lại trở về với vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng, khéo léo và tràn đầy nhiệt huyết.

Những giai điệu văn nghệ do chính cán bộ, y bác sĩ của Đội Văn nghệ Xanh Pôn cùng các đồng nghiệp nam tự tay dàn dựng và biểu diễn như món quà tinh thần đặc biệt, mang đến tiếng cười và niềm xúc động sâu lắng cho toàn thể hội trường.

Điểm nhấn thu hút và để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong chương trình chính là vòng chung kết Hội thi báo tường với chủ đề “Thu chạm sắc em”. Từ sáng sớm, các khoa, phòng đã hoàn thiện và trưng bày những tác phẩm báo tường được chuẩn bị công phu, tỉ mỉ. Mỗi nét vẽ, mỗi vần thơ, bài tản văn hay hình ảnh trên từng trang báo đều tái hiện sinh động câu chuyện nghề y, khắc họa chân dung người nữ thầy thuốc tận tâm và gửi gắm trọn vẹn niềm tự hào về truyền thống “Trăm năm y đức - Tiên phong công nghệ” của Bệnh viện Xanh Pôn.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trao Giải đặc biệt. Ảnh: Mai Hoa

Tinh thần sẻ chia và yêu thương từ “Thu, Em và Xanh Pôn” chắc chắn sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, thắp sáng ngọn lửa nhân ái để mỗi cán bộ y tế tiếp tục đồng hành, cống hiến xây dựng bệnh viện ngày càng hiện đại, phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của người dân Thủ đô và cả nước.