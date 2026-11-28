Quang cảnh ngày hội thông tin cơ sở.

Ngày 26 và 27/11, tại Ninh Bình, những con người thầm lặng ấy được gọi tên. Ngày hội Thông tin cơ sở tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2026, với chủ đề "Thông tin cơ sở - Kết nối niềm tin, lan tỏa sức mạnh", do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức, có sự tham dự của hơn 200 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố. Sự kiện tôn vinh 109 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đồng chí Bình Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh trao Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng các tập thể.

"Cầu nối" bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ghi nhận, trong hệ thống thông tin, truyền thông của đất nước, thông tin cơ sở có vị trí đặc biệt. Đây là lực lượng ở tuyến cuối của hoạt động truyền thông, gần dân nhất, trực tiếp nhất, hiện diện trong đời sống hằng ngày của mỗi cộng đồng dân cư.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Sức mạnh của thông tin cơ sở không chỉ ở độ phủ của phương tiện, mà còn ở khả năng đến với từng người dân, bằng sự gần gũi, thấu hiểu và tin cậy… Ngày hội hôm nay là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những nỗ lực, cố gắng bền bỉ, trân trọng những đóng góp đã qua, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới."

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình tôn vinh 109 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến với những thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở, gồm 45 tập thể và 64 cá nhân. Đây là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ những người làm thông tin cơ sở trên khắp các vùng, miền, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống thông tin cơ sở càng khẳng định vai trò “cầu nối” bền chặt, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đến với Nhân dân nhanh chóng, chính xác. Đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở là lực lượng bám sát địa bàn, gần dân, hiểu dân; vừa kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vừa làm tốt công tác định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở là lực lượng bám sát địa bàn, "gần dân, hiểu dân". Họ làm hai việc cùng lúc. Một chiều, họ kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Chiều còn lại, họ làm tốt công tác định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội để các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương được triển khai thuận lợi.

"Thông minh" không chỉ là công nghệ

Hiện cả nước có hơn 3.000 xã, phường, đặc khu có đài truyền thanh, chiếm 92%. Trong đó hơn 2.400 đài đã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (79%). Hơn 80.500 cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ đã được triển khai đến tận thôn, tổ dân phố. Đội ngũ hơn 127.000 tuyên truyền viên cơ sở đang bám địa bàn. Hơn 3.000 xã, phường, đặc khu có trang thông tin điện tử (91%), và hơn 1.700 địa phương cấp xã có tài khoản Zalo OA (53%). Nhờ mạng lưới ấy, thông tin cơ sở có thể tiếp cận khoảng 70-80 triệu người dân.

Xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng - mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc, với địa hình núi đá vôi đặc trưng. Những đỉnh núi cao vươn lên giữa thung lũng sâu, và đồng bào Mông sinh sống trên những triền núi ấy. Hạ tầng còn hạn chế, có nơi lõm sóng. Với vùng đất mà đồng bào dân tộc thiểu số là chủ yếu, công tác tuyên truyền đòi hỏi nỗ lực gấp bội.

Chị Dương Hoàng Lan, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã vùng cao Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

Giữa miền núi đá ấy, chị Dương Hoàng Lan - người "phát thanh viên kiêm tất " là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, đảm nhận một lúc rất nhiều vai: phát thanh viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật dựng và quản trị các nền tảng truyền thông số. Chị tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh, viết tin, bài, phóng sự, quay phim, chụp ảnh, dựng video. Chị vận hành Trang thông tin điện tử và Fanpage "Trang tin Hòa An", thiết kế maket, pano, backdrop cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. Chị còn làm người dẫn chương trình cho hội nghị, lễ kỷ niệm, ngày hội văn hóa, và nhận cả những nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo giao.

Thế nhưng điều làm nên dấu ấn của chị chính là một trong những viên chức tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác thông tin cơ sở. Năm 2024, chị nghiên cứu và triển khai sáng kiến "Đổi mới sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền và sản xuất các chương trình địa phương", dùng AI tạo MC ảo trong bản tin trên Fanpage "Trang tin Hòa An". Đó là mô hình đầu tiên của tỉnh Cao Bằng ứng dụng AI trong sản xuất chương trình truyền thông cơ sở, được Chủ tịch UBND huyện Hòa An công nhận sáng kiến theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 3/1/2025.

Chưa dừng lại, năm 2025 chị tiếp tục triển khai sáng kiến "Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả khai thác tư liệu số để sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn xã Hòa An". Sáng kiến góp phần hình thành hệ thống tuyên truyền đa nền tảng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tương tác với người dân, phục vụ hiệu quả công tác cảnh báo thiên tai và chuyển đổi số tại cơ sở. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Hòa An công nhận sáng kiến này theo Quyết định số 08/QĐ-TTDVTH ngày 12/12/2025.

Cả hai sáng kiến đều có tính ứng dụng cao, phù hợp thực tiễn, dễ triển khai, tiết kiệm kinh phí và có thể nhân rộng ở những xã, phường có điều kiện tương đồng.

64 cá nhân được tôn vinh trong dịp này.

Nếu Hòa An là câu chuyện của vùng thưa dân, thì xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình lại là bài toán ngược lại. Xã có diện tích tự nhiên 44,65 km², quy mô dân số gần 35.000 người, trải trên 36 thôn. Đưa thông tin đến tất cả những người dân ấy một cách kịp thời không phải chuyện đơn giản.

Tuy nhiên dưới sự vận hành của Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Tân Minh xã có hệ thống đài truyền thanh thông minh gồm 40 cụm loa với 80 loa, mỗi loa công suất 50W. Hệ thống dùng Internet/4G, điều khiển từ xa qua phần mềm. Trong năm qua, hệ thống đã phát 380 bài và chuyên mục, với tổng thời lượng 750 giờ, và người dân toàn xã đều có thể tiếp cận.

Ưu điểm của đài truyền thanh thông minh là âm thanh rõ ràng, ổn định. Việc phát thanh linh hoạt, nhanh chóng, kịp thời với các thông tin chỉ đạo, điều hành. Chi phí vận hành giảm, ít hư hỏng vì không còn dùng đường dây kéo dài. Đó cũng chính là lợi thế của “truyền thanh thông minh” mà những người làm nghề thường nhắc đến.

Chị Trịnh Thị Hồng Thăm, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình.

Điều đáng quý hơn là cách nghĩ về nội dung, thay vì chỉ soạn tin bài dạng văn bản truyền thống, cán bộ phụ trách đã bắt đầu dùng file điện tử, slide trình chiếu, infographic, clip ngắn, video tuyên truyền. Thông tin vì thế trực quan, dễ hiểu, phù hợp nhiều nhóm đối tượng, nhất là thanh niên và học sinh. Công nghệ hỗ trợ cũng giúp việc thu thanh dễ dàng hơn, giọng đọc đa dạng hơn.

Nội dung tuyên truyền ngày càng gần dân. Ngoài việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các bản tin còn nói về những điều người dân quan tâm trực tiếp: kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, gương điển hình tiên tiến, chuyển đổi số, khởi nghiệp thanh niên…

Còn ở xã Thăng Bình huyện Nông Cống cũ (tỉnh Thanh Hóa) là vùng đất gắn với câu nói truyền miệng "sống ngâm da, chết ngâm xương". Người dân quen với cảnh hễ mưa là lụt, vì đây là vùng trũng. Với nơi như thế, tuyên truyền phòng chống ngập lụt, bão lũ là hết sức cần thiết, và đài truyền thanh đôi khi quan trọng như một chiếc phao.

Chị Lê Thị Thủy, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hoá.

Chị Lê Thị Thủy, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thăng Bình chia sẻ: “Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tôi được giao trực tiếp tham mưu tổ chức, xây dựng và vận hành hệ thống thông tin cơ sở của xã. Tôi thành lập và quản trị các nền tảng chính thức gồm Trang thông tin điện tử, Fanpage và kênh Youtube của xã, đồng thời đang tích cực xây dựng kênh Zalo Official Account (OA) theo hướng dẫn của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại”.

Công việc trải rộng, chị viết tin, bài, chụp ảnh, quay phim, dựng video, thiết kế sản phẩm truyền thông, đăng tải lên các nền tảng số. Chị tham mưu ban hành văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Chị triển khai tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nông thôn mới, thôn kiểu mẫu, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các phong trào thi đua yêu nước.

Với truyền thanh cơ sở, chị duy trì nghiêm túc việc tiếp âm các chương trình phát thanh của Trung ương và của tỉnh, hai lần mỗi ngày, để chủ trương, chính sách, thông tin thời sự và văn bản chỉ đạo đến kịp thời với cán bộ và Nhân dân.

Xã Thăng Bình hiện có 60 cụm loa truyền thanh, trong đó 13 cụm đã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Sau sáp nhập, xã tiếp nhận hệ thống từ các xã trước đây, chị đã tham mưu UBND xã từng bước đầu tư nâng cấp, sửa chữa, thay thế thiết bị xuống cấp, bổ sung cụm loa ở những khu vực cần thiết. Đến nay hệ thống cơ bản hoạt động ổn định, phủ sóng 100% hộ dân. Loa các thôn hoạt động tốt, đảm bảo công suất và chất lượng âm thanh.

Chị không dừng ở việc giữ cho hệ thống “chạy”. Chị còn tham mưu lộ trình chuyển từ truyền thanh truyền thống sang hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, với mục tiêu 100% cụm loa trên địa bàn được ứng dụng công nghệ trong thời gian tới. Với một vùng trũng hay chịu mưa lũ, mỗi cụm loa được "thông minh hóa" là thêm một lớp bảo vệ cho người dân.

Chị Thủy ở Thăng Bình, chị Lan ở Hòa An hay các các bộ ở phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân Minh mới chỉ là ba trong số hàng trăm gương điển hình được vinh danh tại ngày hội, trong số hàng nghìn người đang làm công tác thông tin ở cơ sở, là cầu nối giữa người dân với Đảng, Nhà nước, để chính sách đến được từng mái nhà.

Từ địa đầu Tổ quốc, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa cho tới đô thị, có thể thấy năng lực cung cấp thông tin đã trở thành năng lực kết nối. Từ đó, Đảng, Nhà nước biết nhân dân đang cần gì, người dân biết cán bộ đang làm gì. Sức mạnh của cộng đồng nhờ đó tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững.