Tôn vinh những người gieo mầm tri thức cho Thủ đô
Sáng nay (17/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2026, kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ton-vinh-nhung-nguoi-gieo-mam-tri-thuc-cho-thu-do-246261117111943358.htm