Tôn vinh những người chọn cách sống đẹp lặng thầm mà bền bỉ

Chiều 10/10, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Chương trình tôn vinh 15 gương mặt trẻ tiêu biểu đã có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho xã hội, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng khen thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Đăng Hải

Trong số 15 gương mặt trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng năm nay, có nhiều câu chuyện xúc động, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, dũng cảm và cống hiến không ngừng của thế hệ trẻ Việt Nam. Đó là anh Phạm Thế Quang, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai lần, anh tạm rời bục giảng để tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế: tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát; tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn. Những điều anh dạy sinh viên trên giảng đường, anh đã sống trọn ở nơi hiểm nguy nhất.

Anh Cà Văn Minh, Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, chọn cách sống đẹp lặng thầm mà bền bỉ. Từ tháng 7/2022, anh duy trì mô hình "Nuôi em Công an", đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi. Nay có em đã có việc làm, có em đỗ trường phổ thông dân tộc nội trú và học tập tốt. Với các em, anh là người đã giúp các em tin rằng tương lai vẫn đang mở ra phía trước.

Hay câu chuyện của chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ một khoảnh khắc mà lựa chọn phải được đưa ra trong tích tắc. Chị đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm, và mất đi đôi chân của mình. Hành động ấy là trách nhiệm và lòng nhân ái bật lên đúng vào lúc một đứa trẻ cần chị nhất.

Sinh năm 2002, Phạm Văn Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, chọn sống những năm tháng tuổi trẻ bằng những việc không ồn ào nhưng luôn có mặt ở nơi người khác đang cần một bàn tay. Anh tham gia vận hành nhiều dự án như "Alo Đom Đóm" hỗ trợ người đi đường ban đêm, thư viện "Gánh sách về biển đêm" hay chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng. Như cái tên Đom Đóm, mỗi ánh sáng nhỏ khi góp lại đã đủ soi đường cho nhiều người.

Các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: Đăng Hải.

Mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, Đinh Viết Tường vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Năm 2025, Tường gây xúc động tại Tân binh toàn năng và vào Top 100; năm 2026, Tường đảm nhận vai Nhân, một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo nơi biên giới, trong phim "Trại buôn người". Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật: khác biệt không phải là giới hạn.

Hay anh Nguyễn Khắc Cường, một người khuyết tật vận động, đã có hơn 20 năm gắn bó với công tác Đoàn, Hội và các hoạt động vì cộng đồng; xây dựng lớp giáo dục đặc biệt dành cho trẻ rối loạn phát triển. Từ những giới hạn của bản thân, anh đã mở ra thêm cơ hội cho những người khác…

Lan toả năng lượng tích cực cho cộng đồng

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, "Thanh niên sống đẹp" không chỉ là danh hiệu ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là biểu tượng cho lý tưởng sống đẹp, khát vọng cống hiến và tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu, từ Trưởng bản Mùa A Thi kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, đến những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy…

Ông Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đăng Hải.

Năm 2026, trong khuôn khổ chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai Hành trình và Trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp". Ban tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội LHTN tỉnh, thành phố và 06 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên; trong đó có 08 cá nhân dưới 18 tuổi, 01 cá nhân trên 40 tuổi, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số (Mường, Thái, Mông, Tày, Dao, Khơ Mú) và 06 cá nhân có tôn giáo. Các đề cử trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ học tập, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh đến văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng.

"Những con số ấy cho thấy tinh thần sống đẹp đang hiện diện ở mọi lứa tuổi, vùng miền, dân tộc và tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng năm nay", ông Quy nói.

Anh Nguyễn Hữu Trọng - Bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an nhận giải thưởng. Ảnh: Đăng Hải.

15 câu chuyện – 15 trái tim chính là 15 ngọn lửa của tinh thần "sống đẹp" trong thời đại mới, góp phần khẳng định giá trị nhân văn bền vững của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay. Họ sống có khát vọng, sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng.

"15 tấm gương Thanh niên sống đẹp được vinh danh hôm nay là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp đa chiều của lòng tốt, của ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong thế hệ trẻ Việt Nam", Bí thư Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Theo Bí thư Nguyễn Kim Quy, sức mạnh của tuổi trẻ không nằm ở những cá nhân riêng lẻ, mà ở sự gắn kết và lan tỏa, tạo nên những phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nơi những việc làm đẹp trở thành thói quen, trở thành giá trị sống của hàng triệu thanh niên Việt Nam.

"Mỗi nghĩa cử tử tế, dù giản dị, đều góp phần bồi đắp nên một xã hội nhân văn và tiến bộ; mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng là một viên gạch góp xây dựng nên tương lai hùng cường của đất nước. Hội LHTN Việt Nam sẽ luôn là người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng và khơi dậy nhiệt huyết, tạo môi trường, động lực để hội viên, thanh niên Việt Nam không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành", ông Quy khẳng định.