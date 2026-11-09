Tôn vinh những giá trị tiêu biểu từ không gian di sản Cố đô Huế

Múa Lục cúng hoa đăng là một điệu múa cung đình quan trọng trong nhã nhạc cung đình Huế, mang đậm dấu ấn Phật giáo và được vua Minh Mạng cho sửa đổi để biểu diễn trong các nghi lễ cung đình. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Chiều 9/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho biết các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn thành phố được tổ chức cao điểm từ ngày 18-24/11.

Chuỗi hoạt động được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, người dân trong xây dựng, bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, con người Việt Nam; đề cao vai trò của văn hóa với tư cách là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển; gắn bảo tồn, trao truyền, thực hành di sản với sáng tạo, du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Các hoạt động cũng góp phần tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và các di sản gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế; khẳng định vị thế Huế là thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cố đô Huế, Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất được tổ chức trang trọng. Các chương trình nghệ thuật gồm “Tình khúc Huế,” chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam và di sản văn hóa Huế, Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các chương trình kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại, giới thiệu những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế như Nhã nhạc, Ca Huế, áo dài và âm nhạc dân gian...

Không gian văn hóa và trải nghiệm cộng đồng giới thiệu các giá trị di sản di tích; các sản phẩm sáng tạo, công nghiệp văn hóa và kết quả triển khai thí điểm ở Quần thể Di tích Cố đô Huế gồm: Triển lãm ảnh “Văn hóa Huế-Hội nhập và phát triển;” không gian sách, báo, tư liệu về văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế; không gian Áo dài Huế, nghề may áo dài; không gian nghề thủ công truyền thống, hoạt động trải nghiệm, tương tác dành cho học sinh, sinh viên, gia đình, nhân dân và du khách; trình diễn thư pháp, nghệ thuật dân gian; trưng bày, trải nghiệm không gian Ca Huế và nhạc cụ truyền thống. Bên cạnh đó là các không gian trưng bày sản phẩm thủ công, OCOP; không gian trải nghiệm bài chòi; không gian quảng bá du lịch, ẩm thực.

Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam; Trại sáng tác điêu khắc quốc tế-“Ấn tượng Huế, Việt Nam-2026” cũng được tổ chức, tạo không gian giao lưu, sáng tạo giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với công chúng, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị và quảng bá hình ảnh Huế như một trung tâm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Các trò chơi cung đình và dân gian như đầu hồ, bài vụ, xăm hường được tổ chức trong không gian di sản; qua đó tạo không gian giao lưu văn hóa và giúp du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu đời sống tinh thần của người xưa ngay giữa Hoàng cung Huế.

Xăm hường là một thú vui tao nhã chốn Cung đình xưa xứ Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Cuộc thi Thư pháp chữ Hàn Quốc và giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc, tái hiện cảnh tượng hóa thi Đình - không gian khoa cử thời Nguyễn; kết hợp giao lưu biểu diễn nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc, tạo không gian kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Triển lãm thơ Ngự chế vua Thiệu Trị qua công nghệ số giới thiệu đến công chúng di sản thơ văn của vua Thiệu Trị, vị hoàng đế triều Nguyễn có nhiều sáng tác gắn với cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc cung đình và đời sống văn hóa đương thời.

Trong lĩnh vực mỹ thuật, hoạt động bế mạc trại sáng tác “Mỹ thuật và di sản,” triển lãm tranh “Phong cảnh Huế” giới thiệu khoảng 40-50 tác phẩm hội họa, mang đến những góc nhìn đa dạng về thiên nhiên, kiến trúc và đời sống văn hóa vùng đất Cố đô.

Bên cạnh đó, hoạt động diễu hành xe đạp qua các tuyến đường trung tâm thành phố Huế, góp phần quảng bá hình ảnh Huế-đô thị di sản, “Thành phố Festival,” đồng thời lan tỏa tình yêu văn hóa, di sản đến cộng đồng. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 tại các bảo tàng, di tích, thư viện, làng nghề và không gian cộng đồng, trưng bày chuyên đề, trình diễn, truyền dạy nghệ thuật truyền thống và nghề thủ công, qua đó giới thiệu câu chuyện di sản, nghệ nhân, hiện vật và ký ức cộng đồng./.