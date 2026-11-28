Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ, sáng 28/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ”.

Nhà thơ Phạm Hổ sinh ngày 28/11/1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), mất ngày 4/5/2007 tại Hà Nội. Ông sáng tác nhiều thể loại như thơ, văn, kịch, dịch thuật, hội họa, nhưng được đông đảo độc giả biết đến qua những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

Trong kháng chiến chống Pháp, tại Liên khu V, ông theo học lớp hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, tham gia thực hiện sách “Hoa kháng chiến” dành cho thiếu nhi. Cũng trong giai đoạn này, bài thơ “Chú bò tìm bạn” ra đời, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông.

Nhà thơ Phạm Hổ (thứ 2 từ trái sang) và các bạn văn trẻ. Ảnh tư liệu của L.N.K

Sau năm 1954, Phạm Hổ tập kết ra Bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật và là một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng vào tháng 6/1957. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong đời sống văn học, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.

Với hơn nửa thế kỷ sáng tác, nhà thơ Phạm Hổ để lại một di sản phong phú gồm nhiều tập thơ, truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Những tác phẩm như “Chú bò tìm bạn”, “Mười quả trứng tròn”, “Chuyện hoa chuyện quả”, “Nàng tiên nhỏ thành Ốc”... góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng, tình yêu thiên nhiên, lòng nhân ái và sự nhạy cảm trước cuộc sống ở nhiều thế hệ trẻ em.

Công chúng tham quan các tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ. Ảnh: Minh Thu

Một số tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ. Ảnh: Minh Thu

Không chỉ sáng tác, Phạm Hổ còn dành tâm huyết cho sự phát triển của văn học thiếu nhi, khuyến khích và bồi dưỡng các cây bút trẻ. Những đóng góp của ông được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.

Trong khuôn khổ chương trình, bạn đọc còn có dịp tham quan trưng bày các tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ được gia đình và độc giả sưu tầm, gìn giữ.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ là dịp nhìn lại hành trình sáng tác, đồng thời khẳng định sức sống của những vần thơ, câu chuyện giàu tình yêu thương, góp phần làm nên dấu ấn riêng của ông trong dòng văn học thiếu nhi Việt Nam.