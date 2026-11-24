Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, phản ánh những tìm tòi, đổi mới trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong và các đại biểu cắt băng khai mạc

Qua đợt phát động tuyển chọn, Ban tổ chức đã tiếp nhận 684 tác phẩm của 367 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố, trong đó có 218 tác phẩm thuộc loại hình thiết kế sáng tạo và 466 tác phẩm thuộc loại hình sản phẩm ứng dụng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong ghi nhận sự chuẩn bị công phu, quy mô của triển lãm, phản ánh quá trình lao động sáng tạo miệt mài, bền bỉ và chắt lọc tinh hoa của đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao giải Nhất cho 2 tác giả

Nhiều tác phẩm trưng bày có giá trị mỹ thuật cao, tính ứng dụng tốt, góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật ứng dụng phát triển theo hướng gắn với đời sống, nâng cao công năng, giá trị gia tăng và bản sắc Việt Nam.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, việc phát triển mỹ thuật ứng dụng theo hướng sản phẩm có giá trị hàng hóa, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa phù hợp với các định hướng lớn về phát triển văn hóa, thể chế, chính sách như Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Cùng với việc trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ để chắt lọc giá trị văn hóa dân tộc, mỹ thuật ứng dụng có nhiều dư địa và lợi thế để đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sức cạnh tranh.

Nhiều tác phẩm trưng bày có giá trị mỹ thuật cao

Tại lễ trao giải, nhằm ghi nhận, khuyến khích những sáng tạo có giá trị nghệ thuật và tính ứng dụng cao, Ban tổ chức xây dựng hai hệ thống giải thưởng độc lập dành cho hai loại hình Thiết kế sáng tạo và Sản phẩm ứng dụng, với tổng số 22 giải thưởng.

Trong đó, 2 giải Nhất được trao cho LAMPHONG Studio (Hà Nội) với tác phẩm “Vàng son đất Việt” và tác giả Quách Phan Tuấn Anh (Hà Nội) với tác phẩm “Bình hút lộc Liên Hoa”.

Triển lãm góp phần thúc đẩy thị trường mỹ thuật ứng dụng phát triển theo hướng gắn với đời sống

Chia sẻ tại lễ trao giải, tác giả Quách Phan Tuấn Anh cho biết, làm mỹ thuật ứng dụng là hành trình bền bỉ đi giữa truyền thống và hiện tại, giữa giá trị nghệ thuật và tính thực tiễn của sản phẩm. “Tôi mong muốn được tiếp tục gắn bó với nghề bằng tinh thần làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, không ngừng học hỏi và thử nghiệm để mỗi tác phẩm ngoài vẻ đẹp tạo hình còn mang lại giá trị sử dụng thực sự và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt”.

Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại triển lãm phản ánh sự phong phú, đa dạng của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại, từ tư duy tạo hình, phương thức xử lý chất liệu đến khả năng tiếp thu những xu hướng công nghệ mới, kế thừa và phát huy tinh hoa thủ công truyền thống dân tộc.

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 năm 2026 mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 10/12 tại Bảo tàng Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Bộ đèn "Gia đình" của Nguyễn Minh Ngọc

Bộ vòng cổ của Nguyễn Hương Ly

Thiết kế tác phẩm điêu khắc nội thất của Trần Thu An - Lý Đức Điển

Tác phẩm "Đại ngàn" của Lưu Thanh Lan

Các tác phẩm của Phạm Minh Quang và Hoàng Quốc Bính

Tác phẩm đạt giải Nhì "Hà Nội sau vòm lá: Chùa Một Cột - Nhà sàn Bác Hồ - Hồ Gươm - Cầu Thê Húc - Khuê Văn Các" của Huỳnh Đình Trường, Trương Ngọc Vinh, Trần Văn Hoàng

Các tác phẩm thể hiện sự phong phú, đa dạng của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại

Công chúng tham quan triển lãm