Tôn vinh những doanh nhân kiến tạo giá trị cho nền kinh tế

Doanh nhân – lực lượng quan trọng của nền kinh tế

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 được xác lập theo Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó đến nay, ngày 13/10 trở thành dịp có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước.

Trong tiến trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đội ngũ doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Không chỉ trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nhân còn là lực lượng tạo ra của cải vật chất, mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ và đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Từ những tập đoàn kinh tế quy mô lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, mỗi đơn vị đều có những đóng góp nhất định vào sự vận hành của nền kinh tế. Đằng sau sự phát triển của một doanh nghiệp là quá trình đầu tư nguồn lực, tổ chức sản xuất, tìm kiếm thị trường, quản trị rủi ro và không ngừng thích ứng trước những biến động của môi trường kinh doanh.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Tôn vinh những người kiến tạo giá trị cho nền kinh tế. Ảnh: Internet.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, doanh nhân Việt Nam không chỉ đứng trước cơ hội mở rộng thị trường mà còn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh về công nghệ, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Những năm gần đây, môi trường kinh doanh liên tục thay đổi dưới tác động của biến động kinh tế toàn cầu, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, bản lĩnh của doanh nhân không chỉ thể hiện ở khả năng nắm bắt cơ hội, mở rộng quy mô hay gia tăng lợi nhuận, mà còn ở khả năng duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm quyền lợi người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và giữ vững uy tín với khách hàng, đối tác.

Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới mô hình kinh doanh đang trở thành những hướng đi quan trọng. Doanh nghiệp chủ động đầu tư công nghệ, cải thiện năng suất và nâng cao năng lực quản trị sẽ có thêm cơ hội củng cố vị thế trên thị trường.

Bên cạnh đó, phát triển bền vững cũng đòi hỏi doanh nghiệp quan tâm hơn đến trách nhiệm xã hội, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch. Uy tín của doanh nghiệp không chỉ được tạo nên từ kết quả kinh doanh mà còn từ cách doanh nghiệp ứng xử với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho doanh nghiệp phát triển

Bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, môi trường kinh doanh thuận lợi là điều kiện quan trọng để doanh nhân phát huy năng lực và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư.

Việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình tuân thủ, bảo đảm tính minh bạch và ổn định của chính sách sẽ góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, khả năng tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, thông tin thị trường và nguồn nhân lực chất lượng cao cần được cải thiện để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Một vấn đề đáng chú ý là tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, cơ hội tiếp nhận công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và mở rộng thị trường sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, quản trị và tính minh bạch.

Đồng thời, việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Chính sách hỗ trợ cần hướng tới nâng cao năng lực thực chất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo đảm quyền lợi người lao động và nâng cao tính minh bạch trong quản trị không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố xây dựng uy tín, tạo niềm tin với đối tác và nhà đầu tư.

Trong nền kinh tế hiện đại, bản lĩnh doanh nhân được thể hiện qua khả năng đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, sử dụng hiệu quả nguồn lực và kiên trì theo đuổi những mục tiêu phát triển dài hạn. Một doanh nghiệp có thể đạt mức tăng trưởng cao trong ngắn hạn, nhưng để duy trì vị thế trên thị trường cần có nền tảng quản trị tốt, tài chính lành mạnh và chiến lược phát triển phù hợp.

Cùng với mục tiêu lợi nhuận, doanh nghiệp ngày càng cần quan tâm đến trách nhiệm xã hội và tác động môi trường. Việc sử dụng tài nguyên hiệu quả, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch và thực hiện cam kết với khách hàng sẽ góp phần củng cố sức mạnh thương hiệu.

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 vì thế không chỉ là dịp ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là thời điểm nhìn lại những yêu cầu mới của nền kinh tế. Khi môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nguồn lực được khơi thông và doanh nghiệp chủ động đổi mới, đội ngũ doanh nhân sẽ có thêm điều kiện để phát huy vai trò trong tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng cũng mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp có tầm nhìn, có năng lực quản trị và sẵn sàng đổi mới. Phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm và khát vọng phát triển, cộng đồng doanh nhân Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng hội nhập và tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội.