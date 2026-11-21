Vinh danh các doanh nghiệp ở Giải thưởng “Tác động cộng đồng của năm”. (Ảnh: Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam)

GBA Business Awards 2026 có tổng cộng 24 đề cử, trong đó có 16 đề cử xuất sắc (được đề cử vào Giải thưởng Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam năm 2026-EuroCham Business Awards 2026), mở ra cơ hội khẳng định vị thế của các doanh nghiệp Đức trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Giải thưởng năm nay tiếp tục tôn vinh những thành tựu nổi bật của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đồng thời ghi nhận thành tựu của những doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng với bốn hạng mục: Doanh nghiệp Xanh của năm, Đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, Tác động cộng đồng và Doanh nghiệp khởi nghiệp của năm.

Một điểm nhấn của lễ tôn vinh là hình thức bình chọn trực tiếp (live voting). Sau khi các doanh nghiệp thuyết trình những thành tựu, sáng kiến và đóng góp tiêu biểu của mình ngay tại lễ trao giải, khách mời sẽ bình chọn trực tiếp, góp phần quyết định những doanh nghiệp xuất sắc và giành chiến thắng ở từng hạng mục giải thưởng.

Vinh danh các doanh nghiệp ở Giải thưởng “Doanh nghiệp Xanh của năm”. (Ảnh: Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam)

Kết quả là Giải thưởng “Doanh nghiệp Xanh của năm” (Green Business of the Year) được trao cho Cicor Vietnam. Giải thưởng này tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng các giải pháp phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hoạt động kinh doanh.

Giải thưởng “Đổi mới sáng tạo trong kinh doanh” (Business Innovation of the Year) được trao cho CBTW Vietnam (doanh nghiệp lớn) và Techvify Software (doanh nghiệp vừa và nhỏ). Giải thưởng này ghi nhận những sáng kiến đột phá trong ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình và mô hình kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những giá trị mới cho thị trường.

Giải thưởng “Tác động cộng đồng của năm” (Community Impact of the Year) được trao cho Bayer Vietnam (doanh nghiệp lớn) và Werder Bremen (doanh nghiệp vừa và nhỏ). Giải thưởng này tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua các sáng kiến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ nhóm yếu thế và thúc đẩy trách nhiệm xã hội.

Còn Giải thưởng “Doanh nghiệp khởi nghiệp của năm” (Start-up of the Year) vinh danh Many Touches. Đây là hạng mục dành cho những doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng sáng tạo, giải pháp khác biệt và tiềm năng tăng trưởng.

Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ tôn vinh. (Ảnh: Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam)

Phát biểu tại lễ tôn vinh, bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp Đức không chỉ mang đến Việt Nam nguồn vốn đầu tư, mà còn đóng góp năng lực công nghệ hàng đầu, tinh thần đổi mới sáng tạo và những giải pháp tạo ra giá trị thiết thực. Những thành tựu được vinh danh hôm nay không chỉ khẳng định sự xuất sắc của cộng đồng doanh nghiệp Đức, mà còn minh chứng cho sức mạnh bền vững của quan hệ hợp tác kinh tế Đức-Việt, cùng hướng tới một tương lai thịnh vượng cho cả hai quốc gia.”