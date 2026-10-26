Tôn vinh những công nhân tiêu biểu bằng lao động sáng tạo và nghị lực sống

Trước thềm Chương trình tôn vinh 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026, tại buổi thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trưa 24/10, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh mỗi gương mặt được vinh danh đều có câu chuyện riêng về lao động, sáng tạo và nghị lực sống.

Chương trình tôn vinh 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô tối 24/10.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, có những công nhân tạo ra sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng, có người kiên trì cải tiến máy móc, quy trình sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc. Đặc biệt, nhiều người dù đối mặt với bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn vẫn bền bỉ lao động, cống hiến và sẻ chia với cộng đồng.

Những câu chuyện ấy góp phần khắc họa hình ảnh người công nhân Việt Nam thời kỳ mới, không chỉ vững tay nghề, giàu tinh thần sáng tạo mà còn có ý chí vượt khó và trách nhiệm xã hội.

Trong số các gương mặt được tôn vinh năm nay, anh Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1999), công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, là người trẻ tuổi nhất.

Trong quá trình làm việc, với tinh thần ham học hỏi và mong muốn nâng cao hiệu quả sản xuất, anh Quyền đã đề xuất sáng kiến “Cải tiến chuyển đổi phương pháp mài từ Mài Line sang Mài Cell”.

Trước khi áp dụng giải pháp, một sản phẩm phải trải qua 4 công đoạn do 4 người đảm nhiệm riêng biệt. Thời gian thực hiện giữa các công đoạn không đồng đều, dẫn đến phát sinh thời gian chờ đợi, ảnh hưởng đến năng suất.

Anh Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1999), công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Từ thực tế đó, anh đề xuất chuyển sang phương pháp tổ chức công việc cho phép một người thực hiện trọn vẹn cả 4 công đoạn. Cải tiến giúp giảm thời gian chờ, nâng cao hiệu quả sản xuất, đạt năng suất 24 sản phẩm/người/ngày.

Với anh Quyền, danh hiệu được trao không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân mà còn tiếp thêm động lực để phát huy sức trẻ, tiếp tục sáng tạo và gắn bó với nghề.

Nếu câu chuyện của anh Quyền thể hiện tinh thần đổi mới của thế hệ công nhân trẻ, chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động TP HCM, là tấm gương về nghị lực vượt khó.

Mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình còn nhiều khó khăn, chị Lý vẫn nỗ lực duy trì công việc, đồng thời xoay xở giữa những đợt điều trị định kỳ, chăm sóc con và người mẹ cao tuổi. Từ năm 2022 đến năm 2025, chị có gần 40 sáng kiến cải tiến liên quan đến kiểm tra chất lượng, quy trình sản xuất và quản lý công việc.

Các sáng kiến góp phần hạn chế sai sót, ngăn ngừa sản phẩm lỗi, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và vật tư. Việc được vinh danh vì thế còn là sự động viên đối với hành trình bền bỉ vượt qua nghịch cảnh của nữ công nhân.

Chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Một tấm gương khác là điều dưỡng Nguyễn Đức Toàn, công tác tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh, tỉnh Cà Mau. Mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3, sau đó gặp tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật 41%, anh Toàn vẫn nỗ lực tiếp tục công việc, phát huy chuyên môn và có nhiều sáng kiến trong quá trình công tác.

Không chỉ vượt qua khó khăn của bản thân, anh còn vận động thành lập các nhóm thiện nguyện, hỗ trợ cơm, cháo và kinh phí cho bệnh nhân nghèo, góp phần tiếp thêm động lực cho những người đang điều trị bệnh.

Ba câu chuyện với những hoàn cảnh khác nhau cùng cho thấy giá trị của người công nhân được tạo nên từ sự bền bỉ, tinh thần sáng tạo và lòng nhân ái. Những đóng góp ấy không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, đơn vị mà còn lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Chương trình tôn vinh 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 diễn ra tối 24/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của người lao động, đồng thời khơi dậy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong thời kỳ mới.