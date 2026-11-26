Sáng 26/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026.

Phát động ngày 16/7, cuộc thi thu hút 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, gồm 63 tác phẩm phát thanh và 92 tác phẩm truyền hình. Qua các vòng đánh giá, Ban tổ chức lựa chọn 99 tác phẩm vào vòng bình chọn trực tuyến và chung khảo. Cổng bình chọn ghi nhận hơn 22.000 lượt bình chọn và 7.600 lượt chia sẻ hợp lệ.

Kết quả, 42 tác phẩm xuất sắc được trao giải ở hai hạng mục phát thanh và truyền hình, với tổng giá trị giải thưởng 314 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng, thành công lớn nhất của người làm y tế dự phòng đôi khi lại nằm ở những điều ít được nhìn thấy: những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ nhờ vaccine hay người cao tuổi được sống khỏe mạnh ngay tại gia đình.

Đó là những chiến công thầm lặng, không có ánh đèn rực rỡ của phòng phẫu thuật nhưng góp phần tạo nên sự bình yên cho xã hội.

Cuộc thi được Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phát động ngày 16/7, thu hút 155 tác phẩm hợp lệ từ 34 tỉnh, thành phố, gồm 63 tác phẩm phát thanh và 92 tác phẩm truyền hình.

Trong số 29 tỉnh, thành phố có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, có 23 địa phương đoạt giải, tương đương gần 80%.

Thứ trưởng đánh giá cao 42 tác phẩm được vinh danh vì đã khắc họa chân thực hình ảnh những cán bộ y tế tận tụy, trách nhiệm, ngày đêm bám cơ sở để phòng bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những câu chuyện từ thực tiễn không chỉ tôn vinh y đức, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp mà còn giúp cộng đồng hiểu rõ hơn vai trò của y tế dự phòng.

Nhiều tấm gương giàu nghị lực được phản ánh, như bác sĩ Hồ Văn Hoài với hơn 40 năm gắn bó vùng đại ngàn Phú Lý (Đồng Nai); anh Mai Như Sơn với 20 năm hỗ trợ người nhiễm HIV; bác sĩ Bùi Thị Chửng vượt suối, đưa vaccine đến vùng cao Nánh Nghê.

Các tác phẩm còn giới thiệu mô hình “Tủ vaccine lưu động” tại xã Lộc Quang, góp phần nâng tỷ lệ tiêm chủng từ 50% lên 90%; hoạt động phòng, chống sốt rét tại Yok Đôn, Trà Linh; những chuyến tàu y tế ra đảo Ngọc Vừng và hoạt động kết nối điều trị viêm gan B, C của CDC Hưng Yên.

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Trưởng ban tổ chức, trong 29 tỉnh, thành phố có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, 23 địa phương đoạt giải, tương đương gần 80%.

Đáng chú ý, các đơn vị thuộc hệ thống Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) giành 33/42 giải thưởng, chiếm 78,6% tổng số giải. Kết quả này cho thấy vai trò nòng cốt của hệ thống y tế dự phòng trong công tác truyền thông phòng bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, sứ mệnh của người thầy thuốc không chỉ là chữa khỏi bệnh mà còn phải đồng hành với nhân dân trong phòng bệnh, giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe. Phòng bệnh cần bắt đầu từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở và trở thành trách nhiệm, hành động thường xuyên của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng.