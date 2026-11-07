Tôn vinh những cán bộ trẻ giỏi và trao giải Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2026

45 cá nhân vinh dự được nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2026. (Ảnh: T.T)

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, Ban tổ chức tuyên dương 45 cá nhân nhận Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XI năm 2026 và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu trên toàn quốc. Qua đó ghi nhận, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, nghiên cứu khoa học; đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Các cá nhân vinh dự nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc. (Ảnh: TT)

Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, giao lưu với các gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ và thanh niên tiêu biểu có những sáng kiến, giải pháp nổi bật trong công tác, lao động, nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm, cách thức phát hiện vấn đề từ thực tiễn, nuôi dưỡng ý tưởng và đưa sáng kiến vào ứng dụng.

Với hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo”,các công trình, giải pháp được trao thưởng dịp này có tính ứng dụng thực tiễn, hướng đến phục vụ cộng đồng, giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống, sản xuất và công tác chuyên môn. Các công trình, giải pháp cho thấy sự chủ động của đoàn viên, thanh niên trong tiếp cận công nghệ mới, phát huy kiến thức chuyên môn và khả năng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình. (Ảnh: TT)

Tiêu biểu như sáng kiến “Hệ thống Robot chia chọn hàng hóa thông minh AGV Sorting Viettel Post” của nhóm tác giả Giang Quốc Hoàn và các cộng sự thuộc Trung tâm Công nghệ, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. Hệ thống làm chủ công nghệ lõi, có khả năng điều phối đồng thời tới 500 robot tự hành, được triển khai tại các trung tâm khai thác của Viettel Post, với công suất xử lý lên tới 9.000 sản phẩm mỗi giờ. Sản phẩm đã được thương mại hóa trong nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc, đạt tổng doanh thu hơn 12,8 tỷ đồng.

Hay sáng kiến "Máy cắt túi ép tự động trong đóng gói dụng cụ y tế" của anh Vũ Hồng Sơn, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Với chi phí đầu tư chỉ khoảng 1 triệu đồng nhưng sáng kiến của anh đã giúp rút ngắn thời gian thao tác từ 20 giây xuống còn 5 giây mỗi túi, nhanh gấp 4 lần so với phương pháp thủ công, đồng thời góp phần chuẩn hóa quy trình đóng gói dụng cụ trước tiệt khuẩn.

30 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo vinh dự được nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”. (Ảnh: TT)

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh: Trong mỗi giai đoạn cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, sẵn sàng đi đầu, đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần tiên phong ấy cần được thể hiện mạnh mẽ hơn bằng tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực hành động thực tiễn.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với thế hệ trẻ phải chủ động nắm bắt tri thức, làm chủ công nghệ, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng; đồng thời biến tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo thành những giá trị cụ thể đóng góp cho xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Đô. (Ảnh: TĐ)

Thực tiễn cho thấy, sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những phát minh lớn lao hay những công trình mang tầm vóc vĩ mô, mà có thể xuất phát từ chính những vấn đề cụ thể trong lao động, sản xuất và đời sống. Các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” chính là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đó, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Trước đó, các đại biểu đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đền Đô, Đền thờ Bác Hồ, tham quan, tìm hiểu, trao đổi mô hình sáng tạo tại Công ty Cổ phần IL-SUNG TECH tại thành phố Bắc Ninh.