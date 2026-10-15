Tôn vinh những 'bông hoa thép' nơi địa đầu Tổ quốc

Phụ nữ Biên phòng tỉnh Tuyên Quang bằng nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả đã góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới

Thời gian qua, bằng nhiều cách làm hay và sáng tạo, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác Hội cũng như các phong trào thi đua.

Dù chỉ các hội viên hoạt động ở các lĩnh vực, nhiệm vụ khác nhau, song Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang vẫn khẳng định rõ vai trò nòng cốt thông qua nhiều mô hình sáng tạo và hiệu quả. Mỗi hội viên là một "bông hoa thép" vừa nhiệt thành, tận tụy với công tác Hội và nhiệm vụ chuyên môn; vừa là điểm tựa vững chắc, giữ ngọn lửa ấm cho mỗi mái nhà.

Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tuyên truyền phòng chống mua bán người cho người dân ở xã biên giới Lao Chải.

Các chị đã không quản ngại khó khăn, sát cánh cùng các đồn biên phòng và lực lượng phụ nữ địa phương, mang ánh sáng pháp luật và chủ trương của Đảng đến tận tay đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc.

Những cống hiến thầm lặng ấy không chỉ khắc họa đậm nét phẩm chất "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, mà còn lan tỏa rộng khắp những giá trị nhân văn cao đẹp, được chính quyền các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Văn Thị Tuyết Hoa, nhân viên văn thư bảo mật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, cho biết: "Tuy lực lượng mỏng, khối lượng công việc chuyên môn lớn nhưng ở bất kỳ vị trí nào, các chị em cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ và tận tụy với hoạt động Hội. Chúng tôi luôn xác định, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn chính là hậu phương vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đồn, bám biên giới để góp một phần nhỏ bé vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc".

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng hội viên phụ nữ nhân Ngày 20/10

Tại buổi tôn vinh, ngoài những bó hoa tươi thắm tặng chị em nhân Ngày 20/10, lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cũng đã dành cho chị em những lời động viên, chia sẻ thân tình.

Đại tá Đào Hồng Hà, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, kiêm Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhấn mạnh: "Trong những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đề ra chủ trương, biện pháp hoạt động; động viên chị em học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào nhiệm vụ chung của Bộ đội Biên phòng tỉnh, đó là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, chị em phụ nữ Biên phòng thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Hội; củng cố, kiện toàn để Hội Phụ nữ đi vào hoạt động có nề nếp, thực hiện các hướng dẫn của Hội LHPN các cấp để đưa vào hoạt động của Hội mình, thực hiện tốt các phong trào mà Hội phụ nữ cấp trên đề ra. Đặc biệt là phong trào "giỏi việc nước, đảm việc nhà", các chị em đã cùng với cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị".

Dù ở bất kỳ vị trí nào, các chị em Hội Phụ nữ Biên phòng tỉnh Tuyên Quang nêu cao tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ và tận tụy với mọi nhiệm vụ được giao.

Vượt qua những áp lực công việc và lo toan cuộc sống gia đình, các chị vẫn đang tô thắm thêm truyền thống "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" của người phụ nữ Việt Nam, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" nơi địa đầu Tổ quốc.