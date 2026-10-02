Tôn vinh nhà khoa học của nhà nông và trao giải nông dân sáng tạo

Tham dự buổi lễ tôn vinh và trao giải có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Phong.

Kết nối tri thức với đồng ruộng

Phát biểu Khai mạc tại buổi lễ, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam đã xác định cấp Hội phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, góp phần xây dựng nền nông nghiệp nước nhà hiện đại, hiệu quả, nâng cao hiệu quả công tác Hội.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam – Trưởng ban Tổ chức chương trình phát biểu khai mạc buổi lễ

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển nông nghiệp, việc tổ chức Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” và cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” có ý nghĩa thiết thực, không chỉ là dịp ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những nhà khoa học, các chuyên gia, nhà trí thức có những công trình nghiên cứu khoa học thiết thực đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Theo bà Bùi Thị Thơm, các nhà nông có sáng chế, giải pháp kỹ thuật sáng tạo, có giá trị thực tiễn, được nông dân ứng dụng và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động nghiên cứu, cải tiến công cụ, quy trình và phương thức sản xuất, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của cán bộ, hội viên, nông dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao giấy chứng nhận và biểu trưng của chương trình cho các “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026

Trải qua 6 lần tổ chức, Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” và 10 lần tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông”, chương trình ngày càng khẳng định giá trị và sức lan tỏa trong thực tiễn; góp phần tăng cường mối liên kết giữa Nhà nước, Nhà nông, Nhà khoa học và Doanh nghiệp, đưa trí thức, công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng, trang trại, góp phần “trí thức hóa nông dân”, xây dựng người nông dân mới, có tư duy, kiến thức, từng bước làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

“42 nhà khoa học được tôn vinh và 24 nông dân được nhận giải Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông” là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết, luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn" - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao giấy chứng nhận và biểu trưng của chương trình cho các “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026

Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” không chỉ cổ vũ, khích lệ, tôn vinh, tri ân những nhà khoa học, trí thức có những công trình nghiên cứu khoa học, các nhà nông có các sáng chế, giải pháp kỹ thuật sáng tạo, tích cực chuyển giao cho nông dân, được nông dân ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả cao; mà còn tạo ra một phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân.

Qua đó thúc đẩy nông dân thay đổi tư duy, cách thức sản xuất nông nghiệp; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế”.

Ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTƯ Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi "sáng tạo kỹ thuật nhà nông" lần thứ XI - năm 2026

Khơi dậy sức sáng tạo của nông dân

Theo Ban tổ chức, Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ VII năm 2026, đã tiếp nhận 43 hồ sơ từ 25 tỉnh, thành phố và các cơ quan Trung ương, gồm Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Qua 6 lần tổ chức, giải thưởng “Nhà khoa học của Nhà nông” góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, trí tuệ và tinh thần cần cù, vượt khó, đam mê sáng tạo trong tầng lớp nhân dân và các nhà khoa học, từ đó tạo phong trào nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến ứng dụng mô hình khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các chủ DN, HTX, cơ sở sản xuất, nông dân sáng chế, sáng tạo, chuyển giao KHCN cho nông dân

Nhiều công trình, giải pháp sáng tạo, sản phẩm công nghệ được ứng dụng rộng rãi mang lại nhiều lợi ích cho lĩnh vực nông nghiệp, các cải tiến sáng tạo góp phần nâng cao năng suất chất lượng, cho thấy sức sáng tạo phong phú đa dạng.

Trong danh sách 42 Nhà khoa học của nhà nông năm 2026, có 26 nhà khoa học có học vị tiến sĩ, đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu hàng đầu của ngành nông nghiệp và môi trường, như: GS.TS. Lê Văn Hòa, Giảng viên cao cấp, Khoa Nông nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ; PGS. TS Đinh Thế Nhân, Trưởng bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh…

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình

Đối với Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ XI, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 83 hồ sơ giải pháp hợp lệ từ 20 tỉnh, thành phố. Các giải pháp được phân thành 3 nhóm lĩnh vực: Cơ khí và Chế biến với 26 hồ sơ; Chăn nuôi và Thủy sản với 19 hồ sơ; Trồng trọt, sinh học và môi trường với 38 hồ sơ.