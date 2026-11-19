Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu.

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao với sự nghiệp trồng người

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc ý nghĩa: năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của dân tộc.

Thứ trưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ. Điều đó được thể hiện bằng những chủ trương mang tính đột phá, những quyết sách mạnh mẽ và chính sách thiết thực như hiện nay.

Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc.

Điều đó không chỉ xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục, của người thầy mà còn là yêu cầu lịch sử đối với giáo dục, với người thầy, là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

“Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong mỗi bước trưởng thành của học trò đều có tâm huyết của người thầy, trong mỗi bước tiến của dân tộc, đều có nền móng của giáo dục” – Thứ trưởng nhắc lại.

Nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực, về năng lực sáng tạo, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm của mỗi con người Việt Nam.

Trong tiến trình này, Thứ trưởng nhấn mạnh, giáo dục không chỉ chuẩn bị cho thế hệ trẻ tri thức và kỹ năng để kiến tạo tương lai; quan trọng hơn, giáo dục có trách nhiệm bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đây cũng là yêu cầu giáo dục toàn diện, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới.

Toàn cảnh buổi lễ.

Nhà giáo cần tiên phong đổi mới

Theo Thứ trưởng, thế hệ trẻ hôm nay đang trưởng thành trong bối cảnh rất khác. Các em có điều kiện tiếp cận tri thức rộng, nhanh hơn; có khả năng kết nối, sáng tạo và thể hiện chính kiến mạnh mẽ hơn. Trong kỷ nguyên số, khi trí thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng.

Công nghệ có thể cung cấp thông tin, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương, truyền cảm hứng. Càng nhiều công nghệ, giáo dục càng cần chiều sâu nhân văn; càng nhiều nguồn tri thức, người học càng cần người thầy giúp mình biết suy nghĩ độc lập, tinh thần phản biện, phương pháp tự học, tinh thần tự học suốt đời và lựa chọn điều đúng đắn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Lòng yêu nước, sự nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, sáng tạo và bản lĩnh không phải là những giá trị cũ trước một thời đại mới. Ngược lại, bối cảnh hội nhập sâu rộng và công nghệ bùng nổ càng đòi hỏi học sinh, sinh viên phải có những điểm tựa giá trị vững chắc hơn bao giờ hết.

Điều đó nhắc chúng ta rằng, nhà giáo cần tiên phong đổi mới toàn diện phương pháp giáo dục; không ngừng tự học và học tập suốt đời; đổi mới, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lịch sử, văn hóa của đất nước, đạo đức, lối sống để học sinh, sinh viên, trước khi làm công dân số, công dân toàn cầu thì phải tích cực học tập, rèn luyện để trở thành một con người Việt Nam với chuẩn mực, cốt cách Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

“Thầy, cô giáo hãy giúp các em giữ vững những giá trị cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam, đồng thời làm cho những giá trị ấy sống được trong đời sống của người trẻ hôm nay” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Các nhà giáo tiêu biểu được vinh danh.

Có một điều rất đẹp ở nghề dạy học: những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em.

Bởi vậy, Thứ trưởng nhấn mạnh, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích, mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

Các nhà giáo tiêu biểu được vinh danh.

Vì vậy, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong muốn các thầy, cô giáo hãy luôn khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử để nghề giáo “là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dạy.

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ngành Giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026-2027 “Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn”.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng (ngoài cùng bên phải) và ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu.

Thành công của giáo dục hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò

Theo Thứ trưởng, nếu gia đình, nhà trường và xã hội có thể thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sỹ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải.

Các thầy, cô giáo được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Nơi nào chưa thực hiện đúng, đủ, chưa thực hiện tốt điều đó thì chẳng những công việc của nhà giáo còn tiếp tục gian nan, vất vả mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các nhà giáo tiêu biểu.

Thứ trưởng nhấn mạnh, khi chúc mừng những nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, chúng ta cũng hướng lòng tri ân tới biết bao thầy cô chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

Từ bản làng vùng cao, biên giới, hải đảo đến đồng bằng, đô thị; từ lớp học còn nhiều thiếu thốn đến giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, hoàn cảnh có thể khác nhau nhưng các thầy cô đều gặp nhau ở lòng yêu nghề, tình thương học trò và trách nhiệm với tương lai đất nước.

“Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày. Vinh quang của thầy cô đã hoá thân vào học trò là như vậy” – Thứ trưởng bày tỏ.

Thứ trưởng mong các nhà giáo được tuyên dương hôm nay tiếp tục là những người lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục; thực sự trở thành những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc hương của ngành giáo dục; những tấm gương tận tuỵ, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục đào tạo được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, nhà trường và xã hội tôn vinh.

“Tôi tin rằng, từ truyền thống hiếu học của dân tộc, từ tâm huyết và bản lĩnh của đội ngũ nhà giáo, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước chuyển mạnh mẽ.

Thành công của giáo dục, suy cho cùng, không chỉ nằm ở những báo cáo hay con số, mà còn hiện diện trong sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô”.

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 thành công tốt đẹp.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô giáo và đặc biệt là 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước, cùng 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thứ trưởng cũng gửi tới các thế hệ nhà giáo trên mọi miền Tổ quốc lời thăm hỏi, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.