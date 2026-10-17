Tôn vinh người phụ nữ Việt Nam tại Israel

Các nữ cán bộ, nhân viên cùng phu nhân các cán bộ, nhân viên đang công tác tại cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel. Ảnh: Thanh Bình (PV TTXVN tại Tel Aviv)

Hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt diễn ra chiều 16/10 với sự tham dự của đại diện Hội người Việt Nam tại Israel, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ nhân ngày lễ ý nghĩa này, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của phụ nữ trong công việc, cuộc sống gia đình và các hoạt động chung của cơ quan đại diện. Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, cũng như góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam ở nước ngoài.

Đại sứ cũng ghi nhận sự đồng hành, sẻ chia của các phu nhân trong cuộc sống và công tác của các cán bộ đang làm nhiệm vụ tại địa bàn, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực còn diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn đối với sinh hoạt và công việc của các gia đình. Sự cảm thông, động viên và hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là những người phụ nữ, là nguồn cổ vũ tinh thần quan trọng giúp các cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong không khí thân mật, ấm áp, đại diện các chị em phụ nữ bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ và tập thể Đại sứ quán đối với đời sống tinh thần của nữ cán bộ, nhân viên và các phu nhân. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh phụ nữ mà còn tạo cơ hội để các thành viên chia sẻ những câu chuyện trong công việc và cuộc sống, tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau khi sinh sống và làm việc xa Tổ quốc.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với những lời chúc mừng, những bó hoa tươi thắm và các hoạt động giao lưu ý nghĩa. Chương trình góp phần thể hiện sự quan tâm của Đại sứ quán đối với phụ nữ, đồng thời khẳng định truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.