Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu, nghệ nhân và hội viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam cũng như chặng đường 22 năm xây dựng, phát triển của Hội DSVH&CV Thanh Hóa. Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, Hội luôn phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung.

Hội đã thành lập và duy trì hiệu quả 12 Chi hội bảo tồn và phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu, góp phần khẳng định vị thế của xứ Thanh trên bản đồ Tín ngưỡng thờ Mẫu quốc gia. Qua thực tiễn hoạt động, nhiều nghệ nhân của Hội đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, đồng thời luôn chú trọng trao truyền, nâng cao kỹ năng thực hành nghi thức thờ Mẫu chuẩn mực cho cộng đồng.

Trước những tác động của đời sống hiện đại đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử, danh thắng, nghệ thuật truyền thống và các làng nghề thủ công, Hội DSVH&CV Thanh Hóa xác định việc chung tay gìn giữ di sản vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào đối với cội nguồn.

Lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hóa trao Giấy khen cho các hội viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Ban Tổ chức đã công bố quyết định và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam” lần thứ IX cho các cá nhân có đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, Hội DSVH&CV Thanh Hóa cũng biểu dương, khen thưởng các hội viên tiêu biểu đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và bảo tồn di sản thời gian qua.

Lãnh đạo Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa tặng hoa chúc mừng lễ ra mắt Câu lạc bộ Áo dài Di sản xứ Thanh.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Hội DSVH&CV Thanh Hóa đã chính thức ra mắt “Câu lạc bộ Áo dài Di sản xứ Thanh”. Đây là không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa nhằm kết nối những người yêu áo dài, tôn vinh và lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thống gắn liền với các miền di sản quê hương.

Đông đảo hội viên, nghệ nhân và Nhân dân tham dự buổi lễ.

Thành công của buổi lễ không chỉ khơi dậy niềm tự hào, thắt chặt tinh thần đoàn kết trong đội ngũ những người làm công tác di sản, mà còn tạo động lực mới để Hội DSVH&CV Thanh Hoa tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đưa giá trị di sản văn hóa thấm sâu vào đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa và con người xứ Thanh phát triển toàn diện.