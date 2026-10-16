Tôn vinh người có công qua những tác phẩm văn học nghệ thuật

Văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong gìn giữ ký ức lịch sử, khắc họa những hy sinh cao cả, lan tỏa giá trị nhân văn và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ảnh: Trần Huấn.

Thông qua hai lĩnh vực Văn học và Nghệ thuật, gồm truyện ngắn, thơ và ca khúc, cuộc thi hướng tới khơi dậy cảm hứng sáng tạo, phát huy tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ và các tác giả đối với đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; khuyến khích sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng, chiều sâu nhân văn và sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Thông qua truyện ngắn, thơ và ca khúc, hình ảnh những con người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc được tái hiện sinh động, góp phần lưu giữ ký ức lịch sử và bồi đắp lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Bên cạnh việc tôn vinh những hy sinh, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cuộc thi khuyến khích khai thác những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về cuộc sống, nghị lực, phẩm chất và khát vọng vươn lên của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua góc nhìn và ngôn ngữ nghệ thuật của mỗi tác giả, những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối, lan tỏa giữa các thế hệ.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam. Các tác giả có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm tác giả, theo các điều kiện quy định tại Thể lệ Cuộc thi.

Tác phẩm dự thi phải đáp ứng yêu cầu về tính sáng tạo, bảo đảm chưa từng tham gia cuộc thi khác và chưa được công bố trước thời điểm tham gia Cuộc thi theo quy định tại Thể lệ. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tác được thực hiện theo các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực, bảo đảm tuân thủ Thể lệ Cuộc thi.