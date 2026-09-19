Tôn vinh nghệ thuật và tri ân tổ nghiệp

Đây cũng là thời điểm để những người yêu nghệ thuật, gắn bó với sân khấu cùng nhìn lại hành trình giữ gìn, trao truyền lửa nghề, tiếp thêm động lực sáng tạo và cống hiến cho công chúng.

Nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn vở cải lương Cải quốc chấn hưng, phục vụ công chúng trực tuyến và trực tiếp.

Ngày hội của những người làm nghệ thuật

Ngày Sân khấu Việt Nam năm nay, Ban Sân khấu - Điện ảnh, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai phối hợp với Chi hội Ảo thuật thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức Lễ giỗ Tổ nghiệp sân khấu năm 2026 vào ngày 22-9 với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các ban chuyên ngành. Trong chương trình, các đại biểu sẽ cùng nhau dâng hương, tri ân tổ nghiệp, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác, biểu diễn và quảng bá tác phẩm nghệ thuật.

Phó Trưởng ban Sân khấu - Điện ảnh Hoàng Tiến Điểm cho biết: Năm nay, Hội Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai dự kiến công diễn vở kịch nói Những chiến binh bất tử tại khu vực quảng trường (phường Tân Triều) kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam. Vở diễn ca ngợi tinh thần yêu nước, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ đặc công rừng Sác trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhớ công lao của những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có hoạt động sản xuất công nghiệp phát triển, lực lượng lao động tập trung đông tại các khu công nghiệp. Sau những giờ làm việc, người dân có nhu cầu thưởng thức các chương trình nghệ thuật để thư giãn, bồi đắp đời sống tinh thần. Trong đó, sân khấu có khả năng tạo nên sự kết nối bằng những câu chuyện gần gũi, giàu tính nhân văn. Việc duy trì lễ giỗ tổ và các hoạt động biểu diễn đã và đang đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của nhân dân” - ông Hoàng Tiến Điểm chia sẻ.

Nhận thức rõ sứ mệnh đó, nhiều năm nay, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai luôn nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức thể hiện các tác phẩm sân khấu. Bên cạnh việc xây dựng các vở, trích đoạn cải lương, nhà hát còn thực hiện các chương trình múa rối nước, rối cạn, đưa dân ca và những điệu lý Nam Bộ đến với học sinh. Đơn vị chủ động ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh các suất diễn trực tuyến, giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và công nhân các khu công nghiệp có thêm cơ hội thưởng thức nghệ thuật trên các nền tảng Facebook, YouTube.

Nhiều năm đứng ra kết nối, tổ chức không gian dâng hương, tri ân tổ nghiệp cho các thế hệ nghệ sĩ không chuyên ở Đồng Nai, Nghệ nhân Dân gian Phạm Lơ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử thành phố Đồng Nai cho hay: Ngày 20-9, CLB tổ chức lễ giỗ Tổ sân khấu. Trong không khí trang nghiêm, mọi người cùng dâng hương, gặp gỡ, thăm hỏi nhau và trình diễn những bản tài tử, cải lương, trong đó có những sáng tác mới về thành phố Đồng Nai.

Đặc biệt, niềm vui trong mùa tri ân Tổ nghiệp sân khấu năm 2026 càng thêm ý nghĩa khi những nỗ lực gìn giữ, trao truyền di sản của CLB Đờn ca tài tử thành phố Đồng Nai được ghi nhận. Các thành viên gồm: Phạm Văn Nhân, Lưu Tấn Quốc, Phạm Ngọc Trai, Trần Văn Rí… vinh dự được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian.

“Các danh hiệu không chỉ ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ của từng cá nhân mà còn là nguồn động viên to lớn để tập thể CLB tiếp tục gìn giữ, trao truyền tình yêu đờn ca tài tử Nam Bộ trên vùng đất Đồng Nai” - ông Phạm Lơ nhấn mạnh.

Năm 2026, Đồng Nai có 6 nghệ nhân được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian. Đây là sự ghi nhận, tri ân quá trình cống hiến của các nghệ sĩ trong gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trên địa bàn thành phố.

Sáng tạo để sân khấu truyền thống đến gần khán giả

Trong bối cảnh đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, sân khấu đứng trước yêu cầu phải đổi mới để thu hút khán giả. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh của các loại hình giải trí trên nền tảng số tạo thêm lựa chọn cho công chúng; đồng thời đặt ra yêu cầu đối với những người làm sân khấu về cách kể chuyện, tổ chức biểu diễn và tiếp cận người xem.

Từ góc nhìn của người nhiều năm gắn bó với ảo thuật, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Định, Chi hội trưởng Chi hội Ảo thuật thành phố Đồng Nai bày tỏ: Các nghệ sĩ, diễn viên trong chi hội luôn dành thời gian tham gia những chương trình biểu diễn, sáng tạo nhiều tiết mục ảo thuật mới phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, các thành viên trong chi hội còn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ có năng khiếu. Đây là cách để tạo nguồn lực kế cận, giúp nghệ thuật ảo thuật có thêm điều kiện phát triển tại Đồng Nai.

Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai cho biết: Thời gian qua, hội luôn quan tâm, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, tham gia các trại sáng tác, dàn dựng và công diễn nhiều trích đoạn, vở diễn sân khấu, chương trình nghệ thuật. Từ những chất liệu của đời sống, nhiều tác phẩm mới đã được hình thành, phản ánh những câu chuyện gần gũi của quê hương, đất nước, đồng thời truyền tải các giá trị nhân văn đến công chúng.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, trong giai đoạn mới, sân khấu Đồng Nai cần tiếp tục phát huy thế mạnh của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng trẻ. Việc tạo môi trường để các nghệ sĩ trẻ được tham gia sáng tác, biểu diễn, cọ xát thực tiễn sẽ góp phần hình thành đội ngũ kế cận, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của đời sống nghệ thuật.

Với nghệ sĩ, diễn viên ở Đồng Nai, tri ân tổ nghiệp vì thế không dừng ở nghi lễ truyền thống mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm với nghề, bằng những tác phẩm có giá trị, phục vụ công chúng. Qua đó, định hướng thị hiếu thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.