Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, triển lãm là hoạt động có giá trị thiết thực trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Thông qua gần 200 hình ảnh được tuyển chọn, giới thiệu dấu ấn của 8 kỳ Liên hoan phim cùng chân dung, sự nghiệp và những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi các nghệ sĩ nhân dân, triển lãm đã tái hiện một phần hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh Thủ đô Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, đằng sau những tác phẩm là tài năng, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có các ghệ sĩ nhân dân tiêu biểu như Ngô Mạnh Lân, Bùi Đình Hạc, Hải Ninh, Bạch Diệp… Các nghệ sĩ đã góp phần lưu giữ những dấu mốc lịch sử, những giá trị văn hóa và vẻ đẹp tâm hồn người Hà Nội trên màn ảnh, để những hình ảnh, ký ức ấy tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm giới thiệu dấu ấn sáng tạo của nhiều nghệ sĩ tiêu biểu, trong đó có các Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Ngô Mạnh Lân, Hải Ninh, Đặng Nhật Minh, Bùi Đình Hạc, Trần Văn Thủy, Bạch Diệp… cùng nhiều đạo diễn, diễn viên, họa sĩ thiết kế mỹ thuật và nhà làm phim tài năng đã dành tâm huyết sáng tạo những tác phẩm gắn với Hà Nội.

Bằng tư duy nghệ thuật sắc sảo, vốn sống sâu dày và tình yêu dành cho Thủ đô, các nghệ sĩ đã tạo nên nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị, ghi dấu ấn trong lòng công chúng và lịch sử điện ảnh nước nhà.

Từ những bộ phim hoạt hình khắc họa Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại như: “Chuyện cổ thành Ốc”, “Chuyện ông Gióng”, “Rồng lửa Thăng Long”, đến những bộ phim truyện, phim tài liệu tái hiện các trang sử đấu tranh kiên cường như “Em bé Hà Nội”, “Hà Nội - mùa đông 46”, “Hà Nội 12 ngày đêm”, hay phản ánh vẻ đẹp đời thường của con người và cuộc sống Thủ đô qua “Hà Nội mùa chim làm tổ”, “Mùa ổi”, “Hoa nhài”, “Chuyện tử tế”.

Dấu ấn các Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa của nền điện ảnh nước nhà.

Với ngôn ngữ điện ảnh giàu sức biểu đạt, mỗi nghệ sĩ đã trở thành một người kể chuyện sáng tạo, đưa những câu chuyện về Hà Nội lên màn ảnh bằng nhiều góc nhìn và sắc thái khác nhau. Qua đó, hình ảnh Thủ đô được khắc họa vừa chân thực, gần gũi, vừa giàu chiều sâu văn hóa, lịch sử và bản sắc con người.

Triển lãm cũng là lời tri ân đối với những nghệ sĩ đã dành trọn tâm huyết cho điện ảnh dân tộc. Đồng thời tôn vinh đóng góp của các NSND trong việc xây dựng hình tượng Hà Nội trên màn ảnh, góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam và đưa điện ảnh nước nhà đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Ba góc nhìn về điện ảnh Việt Nam

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Tham quan triển lãm, công chúng có dịp hồi tưởng lại những bộ phim "đình đám" một thời.

Triển lãm được chia thành ba chủ đề, tạo nên hành trình khám phá từ dấu ấn của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội đến những tác phẩm kinh điển về Thủ đô và diện mạo điện ảnh Việt Nam đương đại.

Chủ đề thứ nhất giới thiệu không gian nhận diện Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội. Hệ thống pano trưng bày bộ nhận diện chính thức của HANIFF VIII, gồm logo, khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển” và poster của Liên hoan Phim.

Đáng chú ý, hình ảnh bộ nhận diện qua tám kỳ Liên hoan Phim được giới thiệu, giúp công chúng nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của sự kiện, những dấu mốc trong nỗ lực kết nối điện ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế, từng bước đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn của những người yêu điện ảnh.

Triển lãm là lời tri ân đối với những nghệ sĩ đã dành trọn tâm huyết cho điện ảnh dân tộc.

Chủ đề thứ hai mang tên “Nghệ sĩ Nhân dân với tác phẩm điện ảnh về Hà Nội”, giới thiệu chân dung các Nghệ sĩ Nhân dân gắn với ba thể loại: Phim hoạt hình, phim truyện và phim tài liệu. Ở thể loại phim hoạt hình, các nghệ sĩ đã vận dụng ngôn ngữ tạo hình sáng tạo để tái hiện những huyền sử, truyền thuyết và dấu ấn lịch sử gắn với vùng đất Thăng Long - Hà Nội, đưa những câu chuyện lịch sử dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Với phim truyện, nhiều tác phẩm phản ánh vẻ đẹp vừa hào hoa, thanh lịch, vừa bi tráng, kiên trung của con người Hà Nội. Trong khi đó, phim tài liệu ghi lại những hình ảnh chân thực, giàu giá trị tư liệu và tính nhân văn về Thủ đô qua các thời kỳ. Các tác phẩm thuộc ba thể loại vừa phản ánh diện mạo Hà Nội qua từng giai đoạn lịch sử, vừa góp phần lưu giữ chiều sâu văn hóa, đời sống xã hội và những giá trị truyền thống của người Việt Nam.

Du khách quốc tế tham quan triển lãm tranh.

Chủ đề thứ ba giới thiệu các poster phim Việt Nam đương đại, với 30 bộ phim được lựa chọn trình chiếu trong chương trình toàn cảnh của HANIFF VIII (gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn). Đây là dịp để công chúng tiếp cận diện mạo đa dạng của điện ảnh Việt Nam hôm nay, đồng thời tạo sự kết nối giữa những giá trị điện ảnh được lưu giữ qua nhiều thế hệ với các sáng tạo đương đại.

Thông qua ba không gian trưng bày, triển lãm đã tái hiện hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam, khẳng định sức sống của những tác phẩm nghệ thuật lấy Hà Nội làm nguồn cảm hứng sáng tạo. Qua đó, góp phần kết nối công chúng với lịch sử, văn hóa và nghệ thuật điện ảnh dân tộc, lan tỏa tình yêu Thủ đô đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).