Tôn vinh Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo và nét đẹp văn hóa Khmer

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin về Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo năm 2026. (Ảnh: THANH TÂM)

Sự kiện đánh dấu bước hợp tác chiến lược giữa cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và doanh nghiệp hàng đầu trong nỗ lực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với cộng đồng người Khmer. Không chỉ thể hiện lòng biết ơn đến thiên nhiên, đất trời, lễ hội còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí thượng võ và sức mạnh cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Năm nay, hoạt động trọng tâm và được trông chờ nhất của chuỗi sự kiện là Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh. Giải đấu được tổ chức ở quy mô cấp thành phố mở rộng, quy tụ hàng chục đội ghe Ngo nam và nữ đại diện cho các chùa Khmer trên địa bàn Cần Thơ cũng như các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ ký kết hợp tác tài trợ với đối tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Theo kế hoạch, các trận tranh tài sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11/2026 tại khán đài đường đua ghe Ngo trên sông Maspéro (thuộc địa bàn phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ). Bằng việc mở rộng quy mô tổ chức, giải đấu không chỉ mang đến những màn rượt đuổi nghẹt thở trên sông mà còn tạo ra không gian giao lưu văn hóa, thể thao sôi nổi, đề cao tinh thần cao thượng và thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khẳng định: Việc hợp tác giữa Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh chứng minh tính hiệu quả của mô hình xã hội hóa các hoạt động văn hóa-thể thao.

Sự đồng hành của Nhựa Bình Minh hứa hẹn mang lại nguồn lực dồi dào, nâng cao chất lượng chuyên môn lẫn công tác tổ chức, đưa hình ảnh đua ghe Ngo truyền thống tiếp cận rộng rãi hơn tới công chúng trong và ngoài nước.

Công tác thi đấu và điều hành giải năm nay sẽ được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm tính công bằng, trung thực, khách quan và an toàn tuyệt đối. Mục tiêu hàng đầu là mang lại cho nhân dân và du khách một không gian lễ hội vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Đua ghe Ngo tại Lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào Khmer Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết: Thông qua việc tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo 2026, thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Khmer.

Đây cũng là dịp quan trọng để địa phương giới thiệu tiềm năng kinh tế, nét đẹp văn hóa đa dạng cùng sự thân thiện, hiếu khách của con người miền tây Nam Bộ.

Thời gian tới, Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt đông quy mô lớn như: Festival quốc tế Lúa gạo lần thứ 2, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ, các hoạt động mừng Đảng, mừng năm mới… tạo nền tảng vững chắc để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục lan tỏa, trở thành điểm sáng thu hút du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

9 tháng đầu năm 2026, Cần Thơ thu hút hơn 11 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt hơn 10.000 tỷ đồng, đạt hơn 90% kế hoạch năm.