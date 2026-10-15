Tôn vinh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên mới

Phóng viên (PV): Thưa Thượng tướng Lê Quang Minh, lần đầu tiên Giải thưởng Phụ nữ Quân đội được tổ chức trong toàn quân. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện này?

Thượng tướng Lê Quang Minh: Trước hết, khẳng định Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân. Đây là lần đầu tiên Quân đội tổ chức một giải thưởng dành riêng để tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trao bằng khen tặng các cá nhân điển hình xuất sắc tại Chương trình tuyên dương điển hình tiên tiến phụ nữ Quân đội giai đoạn 2020-2025 (tháng 10-2025). Ảnh: VIỆT TRUNG

Sự ra đời của Giải thưởng thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đối với những nỗ lực, cống hiến của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là sự ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực của phụ nữ trên từng cương vị, lĩnh vực công tác.

Tôi cho rằng, ý nghĩa sâu xa hơn của Giải thưởng là tạo động lực thúc đẩy công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội phát triển thực chất, hiệu quả; khích lệ cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, chủ động vươn lên, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

PV: Thưa đồng chí, với số lượng lớn hồ sơ do các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đề cử, việc lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu đặt ra yêu cầu rất cao đối với Hội đồng. Đồng chí có thể chia sẻ những nguyên tắc, tiêu chí quan trọng trong quá trình thẩm định, xét chọn?

Thượng tướng Lê Quang Minh: Quan điểm xuyên suốt của Hội đồng là việc xét chọn phải thực chất, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy chế; trong đó, yêu cầu cốt lõi là lựa chọn được những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, có thành tích nổi bật, đóng góp thiết thực và được thực tiễn kiểm chứng.

Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm lều xuất khẩu. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Từ yêu cầu đó, Hội đồng tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi: Lấy tiêu chuẩn và hiệu quả thực tiễn làm căn cứ đánh giá; bảo đảm dân chủ, khách quan, toàn diện trong quá trình thẩm định, xét chọn; chú trọng tính đại diện, tiêu biểu của Giải thưởng.

Thứ nhất, lấy tiêu chuẩn và hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Hội đồng bám sát Quy chế Giải thưởng, lấy tiêu chuẩn, thành tích và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá. Không chỉ xem xét thành tích được thể hiện trong hồ sơ, Hội đồng còn chú trọng tính nổi bật, bền vững của thành tích, mức độ đóng góp đối với cơ quan, đơn vị và những kết quả cụ thể đã được thực tiễn kiểm chứng. Qua đó, bảo đảm lựa chọn đúng những điển hình có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp nổi bật, không chạy theo thành tích hay hình thức.

Thứ hai, bảo đảm dân chủ, khách quan, toàn diện trong quá trình xét chọn. Trên cơ sở hồ sơ do các cơ quan, đơn vị đề nghị, Hội đồng rà soát, thẩm định, đối chiếu từng trường hợp với tiêu chuẩn; không đưa vào danh sách xét chọn những trường hợp chưa bảo đảm yêu cầu. Tại hội nghị xét tặng, các thành viên Hội đồng thảo luận, xem xét kỹ từng trường hợp trên cơ sở tiêu chuẩn, thành tích và minh chứng cụ thể. Quy trình này nhằm bảo đảm kết quả xét chọn thực chất, thuyết phục, phản ánh đúng giá trị và mức độ đóng góp của từng điển hình.

Thứ ba, bảo đảm tính đại diện, toàn diện và tiêu biểu của Giải thưởng. Với 81 hồ sơ của 48 đơn vị thuộc nhiều loại hình, lĩnh vực công tác, Hội đồng xem xét trong tổng thể thành tích của phụ nữ toàn quân, bảo đảm các tập thể, cá nhân được lựa chọn phản ánh tương đối toàn diện những đóng góp nổi bật của phụ nữ trên các lĩnh vực: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sản xuất; báo chí, tuyên truyền, văn hóa, thể dục-thể thao... Qua nhiều vòng rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, Hội đồng thống nhất danh sách gồm 15 tập thể, 64 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026. Hội đồng đặt chất lượng, tính thực chất và sự chính xác lên hàng đầu, bảo đảm mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh thực sự xứng đáng với sự ghi nhận của Quân đội.

PV: Qua quá trình thẩm định, xét chọn, đồng chí đánh giá như thế nào về những tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất? Những điển hình này phản ánh như thế nào về sự trưởng thành, khả năng cống hiến và sức sáng tạo của phụ nữ Quân đội hiện nay?

Thượng tướng Lê Quang Minh: Các tập thể, cá nhân được xét tặng lần này rất phong phú, đa dạng về lĩnh vực công tác, nhưng thống nhất ở tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến. Ở mỗi lĩnh vực công tác đều có những tập thể, cá nhân để lại dấu ấn bằng những kết quả cụ thể, thiết thực, rất đáng trân trọng.

Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, phát triển sản phẩm ba lô xuất khẩu cho đối tác Decathlon (Pháp). Ảnh: PHƯƠNG ANH

Từ những điển hình đó có thể thấy, Phụ nữ Quân đội đang trưởng thành rõ nét về trình độ chuyên môn, năng lực công tác và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nếu sự tận tụy, trách nhiệm là những phẩm chất đáng quý thì ngày nay, những phẩm chất ấy tiếp tục được phát huy thông qua trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện và khả năng làm chủ những lĩnh vực mới. Nhiều cán bộ, hội viên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương pháp công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới, tạo ra những giá trị thiết thực cho cơ quan, đơn vị.

Điều đáng ghi nhận là tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới đang ngày càng thể hiện rõ trong quá trình cống hiến của phụ nữ Quân đội. Trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phụ nữ không đứng ngoài cuộc mà trực tiếp tham gia, đóng góp bằng trí tuệ, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Từ cơ quan nghiên cứu, nhà trường, bệnh viện, nhà máy đến đơn vị cơ sở, ở đâu cũng có những nữ cán bộ, hội viên tìm tòi cách làm mới, nâng cao chất lượng công tác, giải quyết các vấn đề thực tiễn và tạo ra những kết quả có giá trị.

PV: Thưa đồng chí, Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất không chỉ tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn hướng tới lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo động lực phấn đấu trong toàn quân. Theo đồng chí, cần làm gì để thành tích, sáng kiến và cách làm hiệu quả của các điển hình thực sự trở thành kinh nghiệm, động lực để phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị học tập, vận dụng và tiếp tục vươn lên?

Thượng tướng Lê Quang Minh: Giá trị của Giải thưởng không chỉ ở việc ghi nhận thành tích đã đạt được, mà quan trọng hơn là chuyển hóa những thành tích, sáng kiến, cách làm hiệu quả thành kinh nghiệm thực tiễn, tạo động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ học tập, vận dụng và tiếp tục phát triển phù hợp với điều kiện của mình. Muốn vậy, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu, chia sẻ những mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân được trao giải, nhất là những kinh nghiệm có giá trị thực tiễn, có khả năng vận dụng rộng rãi trong công việc và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với tuyên truyền, cần tạo điều kiện để các điển hình trực tiếp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ, hội viên phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị; không chỉ giới thiệu kết quả, mà quan trọng hơn là làm rõ cách nghĩ, cách làm, quá trình tổ chức thực hiện và những bài học rút ra từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung phù hợp để vận dụng sáng tạo, biến kinh nghiệm của các điển hình thành cách làm hiệu quả của mình, tránh sao chép máy móc, chạy theo hình thức.

Để những giá trị đó được lan tỏa và phát huy bền vững, vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp rất quan trọng. Cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới từ cơ sở; khuyến khích cán bộ, hội viên mạnh dạn đề xuất sáng kiến, đổi mới phương pháp công tác, dám nghĩ, dám làm và chia sẻ những cách làm hiệu quả. Khi kinh nghiệm tốt được vận dụng và nhân rộng phù hợp với thực tiễn, Giải thưởng không chỉ ghi nhận những điển hình tiêu biểu mà còn trở thành động lực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhân tố mới, góp phần đưa công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

PV: Thưa đồng chí, qua những tập thể, cá nhân được tôn vinh lần này, đồng chí nhận thấy những phẩm chất, giá trị nổi bật nào của phụ nữ Quân đội trong kỷ nguyên mới? Giải thưởng sẽ góp phần lan tỏa những giá trị đó như thế nào?

Thượng tướng Lê Quang Minh: Tôi kỳ vọng Giải thưởng không chỉ ghi nhận những thành tích nổi bật, mà quan trọng hơn, thông qua các điển hình được tôn vinh, góp phần khẳng định và lan tỏa những phẩm chất, giá trị tiêu biểu mà phụ nữ Quân đội đang phát huy trong thời kỳ mới. Đó là bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái-những giá trị vừa kế thừa phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, vừa được bồi đắp từ môi trường Quân đội và thể hiện sinh động trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học tập, nghiên cứu, lao động và xây dựng gia đình.

Một ca sản xuất của Nhà máy Z115, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: VÂN ANH

Bản lĩnh là sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, ý chí và trách nhiệm trước nhiệm vụ; sẵn sàng đảm nhận việc khó, chủ động vượt qua khó khăn. Trí tuệ thể hiện ở tinh thần ham học hỏi, tư duy đổi mới, khả năng nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ. Kỷ cương là chấp hành nghiêm nguyên tắc, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; giữ vững nền nếp, trách nhiệm và chuẩn mực trong công tác cũng như trong cuộc sống. Nhân ái là sự sẻ chia, đồng hành, quan tâm đến đồng chí, đồng đội, gia đình và nhân dân, góp phần bồi đắp tình đồng chí, đồng đội và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. 4 giá trị ấy gắn bó, bổ trợ cho nhau, tạo nên hình ảnh người phụ nữ Quân đội vững vàng về bản lĩnh, sắc sảo về trí tuệ, nghiêm túc về kỷ luật và giàu lòng nhân ái. Đây cũng là những yêu cầu quan trọng để phụ nữ Quân đội tiếp tục phát huy vai trò, khẳng định vị trí và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Từ những điển hình được tôn vinh, tôi mong rằng các giá trị ấy sẽ không chỉ được ghi nhận tại Giải thưởng mà tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, trở thành động lực để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tự soi, tự rèn, chủ động phấn đấu và cống hiến. Qua đó, những giá trị tốt đẹp được lan tỏa từ từng cá nhân đến từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội.

PV: Nhân dịp Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất được trao, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân?

Thượng tướng Lê Quang Minh: Trước hết, tôi muốn gửi tới cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân lời cảm ơn và sự trân trọng trước những đóng góp bền bỉ của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Giải thưởng lần thứ nhất tôn vinh 15 tập thể, 64 cá nhân tiêu biểu; đó là những đại diện nổi bật trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ đang ngày ngày tận tụy với công việc, âm thầm cống hiến tại các cơ quan, đơn vị, trên từng lĩnh vực, cương vị. Mỗi đóng góp, dù ở vị trí nào, nếu được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và mang lại hiệu quả thiết thực đều đáng được trân trọng.

Tôi mong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, chủ động thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ; mạnh dạn đảm nhận việc khó, phát huy sở trường và khẳng định năng lực bằng kết quả công tác. Sự trưởng thành của mỗi cá nhân, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ và những đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị chính là cách cụ thể để lan tỏa giá trị của phụ nữ Quân đội.

Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất là một dấu mốc đáng nhớ; từ đây, những giá trị được tôn vinh cần tiếp tục được nối dài bằng những nỗ lực, thành tích và đóng góp mới của phụ nữ toàn quân. Nhân dịp tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội lời chúc mừng và tình cảm trân trọng nhất. Mong các đồng chí luôn tự tin, đoàn kết, không ngừng vươn lên, phát huy tốt phẩm chất, năng lực; mỗi việc làm, mỗi đóng góp và mỗi bước trưởng thành của các đồng chí đều góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!