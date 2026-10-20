Tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua nghệ thuật điêu khắc ánh sáng

Trong dòng chảy nghệ thuật đương đại, điêu khắc ánh sáng đã mở ra một hướng đi mới mẻ nhưng chan chứa chiều sâu cảm xúc. Không đơn thuần là kỹ thuật tạo bóng hay chiếu sáng vật lý, bản chất của điêu khắc ánh sáng là mượn luồng sáng xuyên qua vật chất để đánh thức những câu chuyện, ký ức và sự rung động thầm lặng ẩn giấu bên trong. Với mong muốn khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp thuần Việt, các nghệ sĩ đã gửi gắm vào từng tác phẩm những hình ảnh mộc mạc, gần gũi, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Hướng tới những dịp kỉ niệm ý nghĩa như Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hay Ngày Văn hóa Việt Nam, chủ đề người phụ nữ được thể hiện gắn liền với chiều dài của văn minh lúa nước. Mối liên kết thiêng liêng của tình mẫu tử, sự hy sinh và đức tính tần tảo được gửi gắm khéo léo qua những hình tượng dân gian quen thuộc. Bối cảnh tuổi thơ bên chùm khế, tổ chim hay khung cửa sổ hoài niệm được tái hiện sinh động, làm bật lên hình ảnh người mẹ đang âu yếm bồng con, chăm sóc cho con từng chút một.

Tác phẩm Hương sắc Việt Nam được hình thành từ biểu tượng của những cánh sen, loài hoa thanh khiết, kiên cường và thấm đượm văn hoá phương Đông.

Trong ánh sáng dịu dàng lan tỏa, từ tâm sen dần hiện lên hình ảnh một thiếu nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống dịu dàng, đằm thắm mà vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh. Đó là vẻ đẹp thuần khiết, nền nã nhưng không kém phần kiên cường, đầy tự trọng của người phụ nữ Á Đông.​

Hay dân gian Việt Nam từ bao đời nay vẫn lưu truyền câu nói: “cá chuối đắm đuối vì con” gắn với những câu chuyện cảm động về sự hy sinh của cá mẹ. Truyện kể về thời điểm khi đàn cá mới sinh còn non nớt cá mẹ luôn quanh quẩn bảo vệ và tìm kiếm thức ăn cho con.

Dẫu là mộtcâu chuyện dân gian nhưng hình tượng ấy đã trở thành một biểu tượng đẹp về đức hy sinh và tình mẫu tử trong tâm thức người Việt. Lấy cảm hứng từ đó tác phẩm điêu khắc ánh sáng tái hiện một khung cảnh bình dị nơi đàn các con tung tăng bơi lội quấn quýt bên cá mẹ dưới một khóm sen cuối mùa.

Về cuối Thu chiếc lá sen già nghiêng mình gục xuống mặt nước, đài sen xơ xác chỉ còn lại vài hạt cuối cùng, thế nhưng giữa những dấu vết của thời gian một đóa sen vẫn nở thắm, một nụ non vẫn đang vươn mình tìm ánh sáng.

Đó không chỉ là bức tranh của thiên nhiên mà còn ẩn dụ sâu sắc về dòng đời và sự tiếp nối của các thế hệ. Lá già lặng lẽ cúi xuống nhường khoảng trời cho mầm non vươn lên, đài sen dẫu đã cuối mùa nhưng vẫn chắt chiu những hạt giống cho sự sống tiếp nối mùa sau, cũng như cha mẹ trải qua nhọc nhằn gian khó, luôn sẵn lòng hy sinh tuổi thanh xuân và những điều tốt đẹp nhất của đời mình để nuôi dưỡng tương lai cho con trẻ.

Bên cạnh đó, có những miền ký ức không phải là ngủ quên mà nó vẫn luôn ở sẵn đó chỉ chờ một làn gió, một tia sáng hay một bóng hình quen thuộc chạm vào là ngay lập tức cả một khung trời ký ức ùa về. Tác phẩm Khung trời ký ức được kiến tạo mang hình hài chiếc khung tranh nơi những tán cây chùm khế vươn qua hai mặt khung, ở 2 hướng đối diện nhau như một sự giao thoa giữa hiện tại và quá khứ, giữa thực tại hữu hình và miền ký ức sâu thẳm trong mỗi con người.

Ở mặt trước khung tranh là một bức tranh thiên nhiên bình dị mà chan chứa yêu thương: chim mẹ ân cần mớm mồi cho đàn con thơ đang nằm trong tổ, chim bố đậu trên cành cau lặng lẽ quan sát canh giữ sự bình yên cho tổ ấm.

Một khoảnh khắc của đời thường trong thiên nhiên nhưng cũng là hình ảnh thân thuộc trong mỗi gia đình nơi tình yêu được che chở và vun đắp bởi những điều bình dị nhất.

Trong bộ sưu tập, vẻ đẹp bình dị của người phụ nữ Việt Nam được khắc họa và tôn vinh qua những tác phẩm điêu khắc tinh xảo, tạo hình tinh tế trên chất liệu đồng hay từ những mảnh gốm vỡ tưởng chừng đã bị bỏ đi.

Tác phẩm như lời tri ân và tôn vinh những nữ công nhân, nữ nghệ nhân, nữ doanh nhân ngày đêm cống hiến trí tuệ và tâm hồn để gìn giữ, phát triển tinh hoa nghệ thuật gốm Bát Tràng. Tác phẩm như nhắn gửi những nữ công nhân, nghệ nhân làng gốm hãy luôn ngẩng cao đầu, giữ vững niềm tin và không ngừng nuôi dưỡng khát vọng bởi chính họ đang góp phần viết tiếp tương lai rực rỡ của làng nghề 1.000 năm rực lửa.

Bộ sưu tập, điêu khắc ánh sáng không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo bằng chất liệu đồng truyền thống mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới một nửa thế giới. Bằng việc khéo léo kết hợp các hình ảnh dân gian gần gũi như khung cửa sổ tuổi thơ, tích "cá chuối đắm đuối vì con" hay tà áo Nhật Bình, mỗi tác phẩm đã khắc họa trọn vẹn vẻ đẹp thanh khiết, đức hy sinh thầm lặng và tình mẫu tử thiêng liêng của người phụ nữ Việt Nam./.