Ngày 19/11, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, đến nay các hộ dân cuối cùng đã nhận tiền bồi thường và bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai dự án cầu Văn Thánh. Sau hai lần gia hạn, dự án cầu Văn Thánh được yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.