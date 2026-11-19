Tôn vinh hiền tài, khơi thông nguồn lực trí tuệ Thăng Long
Tối 18/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương 99 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2026.
Tham dự lễ tuyên dương có: Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Cùng dự các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ton-vinh-hien-tai-khoi-thong-nguon-luc-tri-tue-thang-long-246261119154239393.htm