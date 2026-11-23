Đại biểu dự lễ khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. Ảnh: BTC.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cho biết: năm 2026 đánh dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa nước nhà khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức vào ngày 24.11 hằng năm theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng và động lực phát triển đất nước, theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. Ảnh: Trần Huấn.

“Thông qua các tác phẩm được giới thiệu, Tuần phim được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện phong phú về lịch sử, văn hóa, con người và cuộc sống Việt Nam. Đồng thời tạo điều kiện để đông đảo Nhân dân được tiếp cận, thưởng thức điện ảnh, qua đó lan tỏa tình yêu nghệ thuật và những giá trị tốt đẹp của dân tộc”, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nói.

Tuần phim là hoạt động điện ảnh đầu tiên mở màn cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/11 – 2/12, với nhiều hoạt động chuyên môn, giao lưu điện ảnh và các chương trình chiếu phim phục vụ khán giả Thủ đô.

Bên cạnh các buổi chiếu miễn phí tại hệ thống rạp, chương trình chiếu phim lưu động được triển khai tại nhiều địa phương, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ưu tiên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; với các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng và các doanh nghiệp tư nhân sản xuất.

Quang cảnh lễ khai mạc Tuần phim. ẢNh: BTC.

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức bộ phim Chuyện tình Khau Vai, tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Kịch bản phim do hai nhà biên kịch Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã chấp bút, Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất, đạo diễn Trần Chí Thành dàn dựng.

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ tạo thêm cơ hội để công chúng thưởng thức các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mà còn góp phần đưa những câu chuyện văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam đến gần hơn với khán giả ở nhiều vùng miền.