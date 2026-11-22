Du khách tham quan xem các tác phẩm tranh gạo tại Hội thi.

Hội thi có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh sinh viên; tổ chức, cá nhân trong nước có sản phẩm sáng tạo từ lúa gạo. Sự kiện góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật và sức sáng tạo gắn với cây lúa, hạt gạo Việt Nam, tạo không gian giao lưu, trưng bày giới thiệu sản phẩm nghệ thuật từ cây lúa, quảng bá di sản lúa gạo, bản sắc văn hóa lúa nước và hình ảnh Việt Nam đến công chúng trong nước, quốc tế.

Đông đảo nhân dân và du khách đến xem hội thi.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nêu rõ, qua bao thế hệ, nghề trồng lúa đã bồi đắp nên nếp sống, tập quán và bản sắc văn hóa của người Việt. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, những giá trị ấy được gìn giữ mỗi ngày bằng kinh nghiệm, sự cần cù và sức sáng tạo của người nông dân. Khi giới thiệu hạt gạo Việt Nam với bạn bè quốc tế, chúng ta có dịp kể câu chuyện về những con người đã làm ra hạt gạo, về vùng đất đã nuôi dưỡng cây lúa và đổi thay trong cách sản xuất để bảo vệ đất, nước và môi trường. Hội thi “Nghệ thuật từ lúa gạo” kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Từ hạt gạo, bông lúa, rơm rạ và phụ phẩm quen thuộc, các tác giả đã tạo nên những bức tranh, mô hình, sản phẩm thủ công và quà lưu niệm mang dấu ấn riêng. Mỗi tác phẩm cho thấy cách người làm nghệ thuật quan sát đời sống và trân trọng những chất liệu bình dị quanh mình. Việc đưa rơm rạ và phụ phẩm sáng tạo cũng đem đến một cách hiểu gần gũi về kinh tế tuần hoàn, khi được sử dụng hợp lý, những chất liệu còn lại sau mùa thu hoạch có thể tiếp tục tạo ra giá trị. Thường trực Thành ủy ghi nhận sự chuẩn bị của Ban Tổ chức và các đơn vị phối hợp, sự tham gia, góp mặt của nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, các em học sinh, sinh viên cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã dành thời gian và tâm huyết cho hội thi. Sự góp mặt của nhiều thế hệ giúp những chất liệu và câu chuyện lâu đời của quê hương được tiếp nối bằng cách thể hiện mới.

Những tác phẩm tranh gạo được trưng bày tại hội thi.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ Bùi Minh Châu, Trưởng ban tổ chức các hội thi thông tin, điều đọng lại chính là sức sáng tạo phong phú và tình yêu dành cho cây lúa quê hương. Từ những hạt gạo, cọng rơm, thân lúa vốn quen thuộc trong đời sống hàng ngày, các tác giả đã dày công nghiên cứu, xử lý chất liệu công phu để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ, chỉn chu. Nhiều tác phẩm không dừng lại ở việc tái hiện vẻ đẹp truyền thống của làng quê, văn hóa lúa nước Nam Bộ và các vùng miền, mà còn kết hợp hơi thở hiện đại, truyền tải sinh động thông điệp về nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, khát vọng vươn tầm của hạt gạo Việt Nam trong thời đại mới. Các tác phẩm góp phần lan tỏa niềm tự hào về di sản văn hóa lúa gạo Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ban tổ chức trao Giải Nhất cho bộ sưu tập tranh gạo “Hạt ngọc di sản” của nhóm tác giả Khưu Tấn Bửu, Khưu Minh Châu. Giải Nhì được trao cho tác giả Trần Đăng Nghiêm với tác phẩm “Cần Thơ trăm hoa đua nở”. Giải Ba thuộc về nhóm tác giả Đặng Thị Minh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Thị Nguyên Nhung (Trường Trung học Cơ sở Cái Răng) với tác phẩm “Sắc hoa từ hạt ngọc quê hương”. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 4 giải Khuyến khích cho các tác phẩm, tác giả đạt thành tích tốt trong Hội thi.