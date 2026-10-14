Tôn vinh giá trị kỷ lục Việt Nam Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

Ngày 14/10, tại xã Trường Ninh, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, tổ chức Lễ đón nhận Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong (tháng 9.1972)”.

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Bến phà II Long Đại.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bến phà II Long Đại là một trọng điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn, nơi quân và dân ta kiên cường bám trụ, vượt qua mưa bom, bão đạn, bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích Bến phà II Long Đại.

Tháng 9/1972, tại nơi đây, trong những trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, 16 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội C130-D2-F571, Đoàn 559 – Trường Sơn, đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Bia tưởng niệm 16 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Di tích lịch sử Bến phà II Long Đại.

Từ giá trị lịch sử thiêng liêng đó, di tích được xếp hạng quốc gia theo Quyết định số 3232/QĐ-BVHTTDL ngày 09/9/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với các di tích trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong, tháng 9/1972 là địa chỉ đỏ có ý nghĩa to lớn trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Đài tưởng niệm 16 thanh niên xung phong nổi bật với 16 bó lúa tại Khu di tích Bến phà II Long Đại.

Đặc biệt, biểu tượng bó lúa với 16 bông lúa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tượng trưng cho 16 Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục tại di tích hôm nay góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc.

Bó lúa không chỉ gợi nhắc hình ảnh làng quê Việt Nam trù phú mà còn gắn với quê hương Thái Bình, vùng đất nổi tiếng với truyền thống trồng lúa, từng được biết đến qua hình ảnh quê lúa, quê hương 5 tấn. Mỗi bông lúa tượng trưng cho một thanh niên xung phong đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường, để đất nước có ngày hòa bình, thống nhất.

Đài tưởng niệm bó lúa là hình tượng tả thực, 16 cây lúa hình tượng hóa bởi 16 thanh niên xung phong quê hương Thái Bình đang cùng nhau làm nhiệm vụ và hy sinh cùng thời điểm, cái tuổi mười chính, đôi mươi tràn đầy sức sống và khát vọng được hoàn thành nhiệm vụ để trở về quê nhà.

Bó lúa được kết chặt bằng đai, ở giữa gắn logo TNXP, xung quanh khắc dòng chữ: “Tổ quốc ghi công”.

Các cô, các chú đã anh dũng hy sinh, thân thể các TNXT hy sinh không còn nguyên vẹn, máu, thịt đã hòa vào đất và dòng sông Long Đại.

Đài tượng niệm có chiều cao 16m, bề rộng thân bó lúc 1.6m, màu sắc hạt lúa chính vàng ươm, những hạt lúa căng tròn, mang sắc xanh bên trong tượng trưng cho sức trẻ còn dang dở của các liệt sĩ.

Bó lúa được kết chặt bằng đai, chính giữa gắn logo thanh niên xung phong, xung quanh khắc dòng chữ "Tổ quốc ghi công".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: "Việc đón nhận Bằng tôn vinh hôm nay là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Quan trọng hơn, đây còn là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; để di tích không chỉ là nơi tưởng niệm quá khứ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, giáo dục truyền thống và tiếp nối những giá trị lịch sử, nhân văn trong đời sống hôm nay và mai sau".

Theo ông Lê Minh Tuấn, việc tôn vinh không chỉ góp phần ghi nhận công lao của các anh hùng liệt sĩ mà còn đặt ra trách nhiệm đối với công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di tích.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai các giải pháp bảo vệ, quản lý di tích theo quy định.

Đồng thời, ngành văn hóa sẽ nghiên cứu kết nối Bến phà II Long Đại với các địa chỉ đỏ trên địa bàn, xây dựng chương trình tham quan, học tập, trải nghiệm về nguồn dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và du khách.Hoạt động này hướng đến việc phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, góp phần quảng bá truyền thống cách mạng và những địa danh lịch sử của tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá giá trị lịch sử của Bến phà II Long Đại.