Tôn vinh giá trị di sản Việt Nam qua ngôn ngữ nhiếp ảnh
Từ nay đến ngày 3/11, triển lãm ảnh “Các Di sản thế giới của Việt Nam” năm 2026 diễn ra tại Hà Nội, giới thiệu 100 tác phẩm nhiếp ảnh về 30 di sản được UNESCO ghi danh, góp phần lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người và những giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam. Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức.
Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và tư liệu được giới thiệu trực quan, sinh động, góp phần lưu giữ ký ức, lan tỏa tri thức và khơi gợi sự trân trọng đối với những di sản quý báu của đất nước.
Nội dung trưng bày bao quát các loại hình di sản được UNESCO vinh danh, từ di sản văn hóa thế giới, di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đến các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu thế giới và những giá trị truyền khẩu, phi vật thể của nhân loại.
Được tổ chức hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển lãm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của di sản trong đời sống đương đại; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa, đặc biệt trong thế hệ trẻ.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ton-vinh-gia-tri-di-san-viet-nam-qua-ngon-ngu-nhiep-anh.html