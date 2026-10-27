Tôn vinh giá trị di sản Việt Nam qua ngôn ngữ nhiếp ảnh

Tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC cung cấp

Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và tư liệu được giới thiệu trực quan, sinh động, góp phần lưu giữ ký ức, lan tỏa tri thức và khơi gợi sự trân trọng đối với những di sản quý báu của đất nước.

Nội dung trưng bày bao quát các loại hình di sản được UNESCO vinh danh, từ di sản văn hóa thế giới, di sản thiên nhiên thế giới, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đến các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu thế giới và những giá trị truyền khẩu, phi vật thể của nhân loại.

Được tổ chức hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), triển lãm góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của di sản trong đời sống đương đại; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức gìn giữ, tiếp nối các giá trị văn hóa, đặc biệt trong thế hệ trẻ.