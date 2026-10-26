Tôn vinh giá trị Di sản Việt Nam qua ngôn ngữ nhiếp ảnh

Triển lãm năm nay kế thừa thành công từ những lần tổ chức trước, đồng thời cập nhật và bổ sung nhiều hình ảnh mới nhất về các di sản của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh.

Với 100 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc đại diện cho 30 di sản, không gian trưng bày mang đến cho công chúng cái nhìn toàn cảnh và sinh động về chiều sâu văn hóa, lịch sử cùng vẻ đẹp kỳ vĩ của đất nước, con người Việt Nam.

Được UNESCO ghi danh ở nhiều loại hình khác nhau, các di sản của Việt Nam là những giá trị tiêu biểu không chỉ đối với cộng đồng, dân tộc mà còn có ý nghĩa đối với di sản chung của nhân loại.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh "Các Di sản thế giới của Việt Nam" chiều 26/10 tại Hà Nội

Từ các quần thể kiến trúc, di tích lịch sử nổi tiếng như Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Hoàng thành Thăng Long, đến những kiệt tác thiên nhiên như Vịnh Hạ Long, Phong Nha - Kẻ Bàng, hay Quần thể danh thắng Tràng An, cùng với đó là các loại hình di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu vô giá, các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống và những tư liệu quý giá, mỗi di sản đều lưu giữ những câu chuyện riêng về lịch sử, văn hóa và sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Tác phẩm Tràng Anh của NSNA Nguyễn Minh Tân

Tác phẩm Đêm hoa đăng của NSNA Thái Bích Thuận

Tác phẩm Chùa Thiên Mụ của NSNA Phạm Công Thắng

Bằng góc nhìn nghệ thuật độc đáo và khả năng bắt trọn khoảnh khắc, các nhà nhiếp ảnh đã biến mỗi tác phẩm thành một câu chuyện trực quan, sinh động. Mỗi bức ảnh không chỉ tái hiện cảnh quan hay sinh hoạt văn hóa mà còn lan tỏa cảm xúc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và mối quan hệ giao hòa giữa con người với thiên nhiên.

Tác phẩm Búp sen của NSNA Trần Phan

Tác phẩm Ra trận đánh giặc Ân của NSNA Nguyễn Văn Thọ

Tác phẩm Nét quan họ tại Thủy đình, Đền Đô - Bắc Ninh của NSNA Trần Quốc Tuấn

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay, triển lãm là cầu nối quan trọng gắn kết giữa bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Sự kiện cũng là dịp tôn vinh những đóng góp thầm lặng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, các nhà nghiên cứu và cộng đồng trong công tác bảo tồn, quảng bá văn hóa dân tộc.

Tác phẩm Cổ vật Hoàng thành của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội

Tác phẩm Động Phong Nha Kẻ Bàng của NSNA Mai Thành Chương

Tác phẩm Nắng sớm Đại Nội của NSNA Trần Bảo Hòa

Triển lãm ảnh "Các Di sản thế giới của Việt Nam" mở cửa đón công chúng thưởng lãm từ nay đến hết ngày 03/11/2026 tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội, góp phần lan tỏa thông điệp cùng chung tay gìn giữ và nâng tầm giá trị di sản Việt Nam cho các thế hệ mai sau./.