Tôn vinh giá trị di sản Việt Nam qua ngôn ngữ nhiếp ảnh

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: chinhphu.vn/Minh Thư

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết, Việt Nam có nền văn hóa phong phú, đa dạng, được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ những công trình kiến trúc, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đến các loại hình nghệ thuật, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công và tư liệu quý, mỗi di sản đều lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo của dân tộc. Đây không chỉ là tài sản vô giá của quốc gia mà còn là một phần của kho tàng di sản chung của nhân loại.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản vì vậy không chỉ là gìn giữ thành quả của quá khứ, mà còn là bảo vệ bản sắc dân tộc, bồi đắp niềm tự hào và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

Triển lãm năm 2026 kế thừa kết quả của lần tổ chức trước, đồng thời cập nhật, bổ sung hình ảnh về các di sản Việt Nam được UNESCO ghi danh. Với 100 tác phẩm giới thiệu 30 di sản, triển lãm mang đến cho công chúng những góc nhìn sinh động về vẻ đẹp đất nước, con người và chiều sâu văn hóa Việt Nam; từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn đến Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu tiêu biểu.

Mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại hình ảnh một địa danh hay một sinh hoạt văn hóa, mà còn chuyển tải câu chuyện về lịch sử, ký ức, phong tục và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Bằng khả năng lưu giữ khoảnh khắc và truyền tải cảm xúc, nhiếp ảnh giúp công chúng tiếp cận di sản gần gũi hơn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: chinhphu.vn/Minh Thư

Triển lãm ảnh giới thiệu các di sản thế giới của Việt Nam thông qua 07 nhóm nội dung: Di sản văn hóa thế giới; Di sản thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp; và Di sản tư liệu thế giới, cùng nhóm di sản truyền khẩu và phi vật thể được UNESCO vinh danh.

Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, vẻ đẹp của cảnh quan, dấu ấn của lịch sử, sự phong phú của đời sống văn hóa và sức sống của các giá trị truyền thống được giới thiệu đến công chúng một cách trực quan, sinh động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc phát huy giá trị hình ảnh, đổi mới phương thức truyền thông và mở rộng khả năng tiếp cận di sản càng có ý nghĩa quan trọng. Những hoạt động như triển lãm hôm nay góp phần kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: chinhphu.vn/Minh Thư

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trân trọng ghi nhận sự lao động nghiêm túc, niềm đam mê sáng tạo và những đóng góp của đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Ông mong rằng các nghệ sĩ tiếp tục tìm tòi cách thể hiện mới, nâng cao chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng của tác phẩm; đồng thời, các cơ quan, tổ chức, nhà nghiên cứu và cộng đồng tiếp tục phối hợp bảo vệ, phát huy di sản, đặc biệt chú trọng giáo dục thế hệ trẻ để tình yêu di sản trở thành nhận thức và hành động cụ thể.

Triển lãm được tổ chức hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa, di sản trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thông qua triển lãm, công chúng sẽ có thêm cơ hội khám phá những giá trị đặc sắc của di sản Việt Nam, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức chung tay gìn giữ tài sản quý báu của các thế hệ.

Triển lãm diễn ra từ ngày 26/10 đến hết ngày 03/11/2026, tại Nhà Triển lãm 29 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội.