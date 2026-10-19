Tôn vinh đóng góp của nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu nhân ngày 20/10

Chương trình là dịp để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp lặng thầm nhưng hết sức quan trọng của lực lượng nữ cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp bảo đảm "mạch máu" thông tin liên lạc, cơ yếu và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.

Đại diện Ban Chỉ huy Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ cán bộ, chiến sĩ bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công an thành phố Hà Nội

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, Trung tá Lê Công Trung - Phó Trưởng phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể nữ cán bộ, chiến sĩ nhân ngày 20/10. Ghi nhận và đánh giá vai trò của Hội Phụ nữ đơn vị, Trung tá Lê Công Trung nhấn mạnh:

"Trong thành tích chung của Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu luôn có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí nữ cán bộ, chiến sĩ. Dù công việc đòi hỏi cường độ cao và tính bảo mật tuyệt đối, các đồng chí vẫn luôn khắc phục khó khăn, chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Đặc thù công tác của Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và kịp thời rất cao. Phía sau những trang thiết bị hiện đại, những hệ thống mạng phức tạp hay những dòng mật mã cơ yếu là sự tận tụy, không quản ngại khó khăn của tập thể cán bộ, chiến sĩ, trong đó có vai trò không nhỏ của các nữ chiến sĩ.

Đại diện Ban Chỉ huy Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ, chiến sĩ

Đại diện Đoàn Thanh niên Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ, chiến sĩ

Dù ở vị trí công tác nào, các nữ cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện bản lĩnh, sự tỉ mỉ, kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành vẹn tròn thiên chức người phụ nữ trong gia đình, các chị đã khẳng định rõ nét hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an nhân dân "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang".

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Phụ nữ và toàn thể nữ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Trung tá Phương Thị Ngọc - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng ủy, Lãnh đạo phòng cũng như toàn thể nam đồng chí, đồng đội. Trung tá Phương Thị Ngọc chia sẻ:

"Sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn đối với tập thể nữ cán bộ, chiến sĩ. Thay mặt Hội Phụ nữ, tôi xin hứa tập thể nữ cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, làm chủ công nghệ và các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững "mạch máu" thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, bảo mật trong mọi tình huống".

Các nữ cán bộ, chiến sĩ bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công an thành phố Hà Nội

Chương trình gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi và đoàn kết, để lại nhiều cảm xúc đẹp, tiếp thêm động lực cho toàn thể nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích trong công tác.