Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự lễ tôn vinh

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi lễ

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND một số xã, phường. Cùng dự còn có đại diện hơn 200 doanh nghiệp, 30 hợp tác xã (HTX) đại diện cho các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tôn vinh

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ tôn vinh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ V năm 2026 nhấn mạnh: Lễ tôn vinh là dịp để ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp nổi bật của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khẳng định sự quan tâm, trân trọng và đồng hành của tỉnh đối với đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Lạng Sơn.

Sự kiện cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền tỉnh lắng nghe ý kiến, đề xuất, hiến kế tâm huyết của doanh nhân, từ đó có sự đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Toàn tỉnh hiện có gần 6.580 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 83.000 tỷ đồng; 864 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động. Cộng đồng doanh nghiệp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế địa phương.

Cùng đó, cả tỉnh hiện có 400 tổ hợp tác với trên 4.000 người tham gia; doanh thu bình quân mỗi tổ hợp tác đạt 800 triệu đồng/năm. Trên địa bàn tỉnh hiện có 620 HTX, tạo việc làm thường xuyên cho 8.550 người. Doanh thu bình quân mỗi HTX đạt 800 triệu đồng/năm...

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, HTX của tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động thích ứng, nỗ lực vượt khó, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mỗi năm, các doanh nghiệp đóng góp trên 1.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Những nỗ lực của doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ góp phần củng cố hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn tạo thêm nguồn lực cho tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực: GRDP quý III ước tăng 8,41%, lũy kế 9 tháng ước tăng 7,52%; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn 9 tháng đạt gần 94 tỷ USD, chiếm 11% tổng kim ngạch cả nước, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.477 tỷ đồng, đạt 166,8% dự toán, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2025...

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Lạng Sơn luôn chào đón các doanh nghiệp đến đầu tư và phát triển; cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục và hạ tầng, tiếp cận đất đai và vốn nhưng không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế...

Tỉnh Lạng Sơn cam kết tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ số; tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh bảo đảm an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế; chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành với tỉnh, chủ động thích ứng, nắm bắt thời cơ, đột phá, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics, công nghiệp...; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tích cực tham gia an sinh xã hội; xây dựng văn hóa kinh doanh, đạo đức doanh nhân và kinh doanh có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, chăm lo đời sống người lao động.

Đồng thời, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức đại diện doanh nghiệp, doanh nhân phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời tổng hợp, phản ánh khó khăn, kiến nghị với tỉnh; hỗ trợ hội viên xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phát triển.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao cúp và giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp tiêu biểu

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ tôn vinh trao cúp và giấy chứng nhận cho các doanh nhân tiêu biểu

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao cúp và giấy chứng nhận cho 15 doanh nhân và 25 doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2026.