Tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động và công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu

Năm nay, chương trình ưu tiên lựa chọn, tôn vinh các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng đông lao động; đồng thời chú trọng những doanh nghiệp có nhiều đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc tiến bộ.

Hội nghị vinh danh 30 doanh nghiệp vì người lao động. Ảnh: THU HƯƠNG

Trong 30 doanh nghiệp được vinh danh, có 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là những doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong tạo việc làm, bảo đảm thu nhập, chăm lo đời sống người lao động; đồng thời chú trọng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Cùng được tôn vinh tại chương trình có 30 công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu. Họ là những người trực tiếp lao động, sản xuất trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua các năm, tiêu chí xét chọn doanh nghiệp và công nhân lao động tiêu biểu được cập nhật, hoàn thiện, từng bước nâng cao tính thực chất và uy tín của chương trình. Hoạt động tôn vinh không chỉ ghi nhận, biểu dương những doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu, mà còn góp phần tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện chính sách chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thông qua chương trình, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tiếp tục lan tỏa thông điệp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; trong đó, tôn trọng người lao động, thực hiện đầy đủ các cam kết, tăng cường đối thoại và tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả là những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường làm việc tiến bộ, củng cố niềm tin và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.