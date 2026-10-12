Tôn vinh doanh nghiệp và người lao động

Đồng chí Phạm Thị Phúc trao Bằng khen cho các “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”

Doanh nghiệp xuất sắc - người lao động gắn bó

Ông Lê Đức Thọ là một người lao động xuất sắc, có nhiều cải tiến đóng góp vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động của Công ty TNHH Khoáng sản Rạng Đông. Ông Thọ chia sẻ, công ty đóng chân tại xã Lương Sơn, một xã còn rất khó khăn. Tại đây, công nhân lao động hầu hết là người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều vất vả. Việc công ty phối hợp với công đoàn xây dựng nguồn kinh phí để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các mái ấm công đoàn, đã giúp đoàn viên có chỗ ở an toàn, khang trang, yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tơ lụa Huy Vạn Hạnh luôn sẵn sàng tạo việc làm cho người lao động địa phương

Công ty TNHH Tơ lụa Huy Vạn Hạnh đóng chân giữa vùng trồng dâu nuôi tằm Nam Ban Lâm Hà, là doanh nghiệp hàng đầu trong chế biến và xuất khẩu tơ se. Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Ngọc Huy đặc biệt quan tâm tới người lao động, với mức lương khá tốt so với địa phương, đồng thời phối hợp xây dựng phong trào công đoàn mạnh mẽ. Huy Vạn Hạnh cũng luôn đón nhận mọi lao động tại địa phương, tạo việc làm trong ngành dâu tằm rất ấn tượng. “24 doanh nghiệp và 20 người lao động được biểu dương, khen thưởng đều là những đơn vị có nhiều nỗ lực trong chăm lo người lao động, xây dựng môi trường làm việc và đồng hành cùng tổ chức Công đoàn và những cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất”, ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ Lâm Đồng chia sẻ.

Công ty Nhôm Đắk Nông chú trọng huấn luyện an toàn trong sản xuất

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Ông Trương Ánh Dương, Công ty Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng, người đã có sáng kiến chế tạo robot đào ngầm mini với kinh phí thấp, giúp việc thi công hệ thống nước xuyên qua các công trình xây dựng thuận lợi, giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Hay chị Nguyễn Thị Ái Nhi, nhân viên sản xuất Công ty TNHH Quảng Thái rất tích cực trong bảo đảm chất lượng sản phẩm… Những người lao động được tuyên dương đều là những tấm gương rất xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, ông Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ Lâm Đồng tự hào chia sẻ.

Chi nhánh First Team Lâm Đồng tặng quà Trung thu cho công nhân ngay tại xưởng

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng đánh giá, phong trào công đoàn Lâm Đồng đạt kết quả tốt dù còn gặp nhiều khó khăn. Đồng chí khẳng định, hoạt động biểu dương doanh nghiệp và người lao động đã gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc phát hiện, tôn vinh những điển hình trong doanh nghiệp và người lao động; qua đó góp phần tạo động lực để các phong trào thi đua tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh.

“Ghi nhận, tôn vinh doanh nghiệp quan tâm chăm lo người lao động; những người lao động tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo và có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp; đồng thời ghi nhận những cống hiến tiêu biểu trong hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua là cách làm sáng tạo của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, với mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp - người lao động vươn lên”, đồng chí Phạm Thị Phúc đánh giá. Đồng chí cũng động viên các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời bảo đảm quyền lợi của người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.

Phong trào “Lao động giỏi, Thu nhập tốt, Năng suất cao” là phong trào hết sức trọng tâm, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Chúng ta cần đồng hành, chung tay xây dựng một môi trường ngày càng có nhiều doanh nghiệp làm tốt hơn, nhiều người lao động có điều kiện phát huy tốt hơn năng lực của mình và nhiều giá trị tốt đẹp được hình thành từ chính quá trình lao động. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh