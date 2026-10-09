Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Lào Cai

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Hiện, Lào Cai có 13.346 doanh nghiệp đăng ký, trong đó hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm, có thêm 1.289 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký gần 16.900 tỷ đồng; tỉnh đã cấp mới và chấp thuận chủ trương đầu tư cho hơn 40 dự án, với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó có 5 khu công nghiệp mới, quy mô khoảng 1.255ha. Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, đóng góp trên 60% tổng thu ngân sách nhà nước. Đến ngày 7/10, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.138 tỷ đồng, bằng 92% dự toán Trung ương giao…

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, thành quả vượt khó vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong suốt thời gian qua, đóng góp quan trọng vào ngân sách, giải quyết việc làm và đồng hành cùng công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tiềm năng dù lớn đến đâu cũng không tự chuyển hóa thành tăng trưởng; cơ hội dù thuận lợi đến mấy cũng không tự trở thành thành quả. Điều quyết định vẫn là hành động của chính quyền, sự năng động của doanh nghiệp và sự đồng hành giữa hai bên.

Tỉnh mong muốn doanh nghiệp đến với Lào Cai không chỉ để tìm kiếm cơ hội đầu tư, mà còn tìm thấy một chính quyền tin cậy, một môi trường kinh doanh thuận lợi và một nơi có thể yên tâm gắn bó, phát triển lâu dài. Các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư có tiềm lực phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng phát triển.

Các doanh nhân dự hội nghị.

Lào Cai không chỉ cần có thêm nhiều doanh nghiệp, mà còn cần có những doanh nghiệp mạnh, có thương hiệu, có năng lực cạnh tranh và khát vọng vươn xa; không chỉ cần những dự án đầu tư lớn, mà cần những dự án thực sự hiệu quả, tạo ra giá trị gia tăng và sự phát triển bền vững.

Tỉnh Lào Cai trân trọng mọi nhà đầu tư, mọi doanh nghiệp và mọi đóng góp chính đáng, dù lớn hay nhỏ. Tỉnh cam kết tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ, luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp...

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 25 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 2 hộ kinh doanh tiêu biểu.