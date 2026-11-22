Tôn vinh điển hình tiên tiến “người tốt, việc thiện”
Sáng 22/11, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm dịch vụ nhân đạo - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào “Người tốt, việc thiện chung sức xây dựng công đồng nhân ái” năm 2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các Dân tộc Việt Nam.
Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Trung ương và thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-nguoi-tot-viec-thien-246261122120102749.htm